Как победители Трои стали филистимлянами и палестинцами

Независимость Палестины была провозглашена в 1988 году. Но на самом деле этому государственному образованию уже несколько тысяч лет. Сейчас, когда Ближний Восток вновь заполыхал, многие задаются вопросом: почему же палестинцы так держатся за этот клочок земли? Ведь арабский мир огромный. Но дело в том, что палестинцы там жили издревле. Они приняли ислам и переняли арабский язык, но помнят, что настоящее их имя – филистимляне. Потомки Ахиллеса и героев Троянской войны.

© vk.com

Собственно, от названия этого народа и происходит Палестина – Фелистимия. ООН 29 ноября 1947 года приняла решение о создании на территории британской Палестины двух независимых государств – Израиля и Палестины. Но в результате арабо-израильского конфликта второе так и не появилось.

В 1964 году была создана Организация освобождения Палестины (ООП), которая на конференции в Алжире 15 ноября 1988 года приняла Декларацию независимости. Сейчас ее признали более 130 государств, но на политической карте независимая Палестина не возникла до сих пор.

Впрочем, им давно не везет с государственностью.

© vk.com

Ученые всегда подозревали, что палестинцы-филистимляне пришли на Ближний Восток из ахейской Греции. На это указывали различные письменные источники – египетские, хетские, вавилонские, да и сама Библия. Но полной уверенности не было, источники трактовались по-разному. Однако современная наука, если не поставила в них точку, то определила совершенно точно – филистимляне потомки Крито-Микенской цивилизации.

Сумела это сделать генетика. Ученые из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка исследовали останки древних захоронений взятые в Ашкелоне – одном из пяти городов союза филистимлян.

Они показали, что на 20–60 процентов ДНК совпадают с южноевропейскими образцами того времени. При этом наиболее выраженной была критская компонента. В последующие века население Палестины хоть и смешивалось с пришлыми, но в целом оставалось тем же. В самосознании палестинцев они и есть филистимляне.

В XIII–XII веках до нашей эры началось дорийское нашествие. Ахейцы, основавшие Афины, построившие дворец на Крите и Львиные ворота в Микенах, победившие Трою, не выдержали наступления родственных греческих племен. Они стали покидать родные места, переселение шло волнами.

Несколько раз пытались захватить новые земли в Египте, но были разбиты вначале фараоном Мернептахом, а затем Рамсесом III. Причем при последнем было, похоже, весьма массированное вторжение, поскольку сообщается о сражении и на суше, и на море. Египтяне называли их «народами моря».

Победителем вышел Египет, сохранились изображения воинов, взятых в плен. Одного взгляда достаточно, чтобы узнать древнегреческие шлемы с гребнями. Причем ровно того же типа, который имеется на критских рисунках.

Итак, в хорошо обжитый, возделанный Египет не пустили. Тогда поплыли дальше на восток, но не очень далеко. Они сумели осесть в местности от современного Вади эль-Ариш на Синайском полуострове до реки Яркон в окрестностях современного Тель-Авива.

Здесь жили ханаанцы – наиболее древнее семитское население, но при этом носители шумерской культуры. Смешение началось немедленно, поскольку крито-микенские воины брали в жены местных женщин.

По всей видимости тогда же появляется общее название – филистимляне. Есть предположение, что оно произошло от названия пеласгов, предков микенских греков. Но этот вопрос до сих пор вызывает бурную дискуссию среди ученых.

© vk.com // Город Газа

Единого государства создано не было, но возник союз пяти городов – Ашкелона, Ашдода, Экрона, Гефа и Газы. Получается в традициях греческих полисов. Начиная с IX–VIII веков до нашей эры переселенцы переходят с критского языка на ханаанский, перенимают их письменность. То есть усваивают семитский язык, от которого происходят современные еврейский и арабский языки. Перенимают и религиозные представления – они теперь совпадают с богами Междуречья.

Филистимляне становятся одним из самых заметных народов, поскольку крито-микенцы принесли с собой более развитую культуру. Достаточно сказать, что выплавлять железо на Ближнем Востоке в то время могли только хетты и филистимляне.

Упоминания о них есть у ставших соседями египтян, но также у ассирийцев и персов. Что не удивительно – в разные годы они оказывались под властью и Ассирии, и Вавилона, и Персии. Ведь филистимляне, как и израильтяне, относились к малым народам. И очень пластичным – легко перенимают и усваивают иную культуру. Впрочем, не забывая кто они есть.

После завоевания Александром Македонским в IV веке до нашей эры наступает эллинистическая эпоха. Название «филистимляне» в письменных источниках исчезает, но народ никуда не делся и продолжал жить на своих землях.

С возникновением христианства потомки филистимлян принимают его одними из первых. Но арабское завоевание снова все меняет. Постепенно народ переходит в ислам, который как христианство и иудаизм относится к аврамическим религиям. Усваивается и арабский язык. Но вся земля снова возвращает свое древнее название, связанное с приходом крито-микенцев. Она становится Палестиной.

Однако страны с таким названием на карте пока так и нет, только декларация. За нее и идет борьба, которая часто принимает радикальные и неприемлемые для современной цивилизации формы. Два народа жили на этой земле всегда. И потомкам израильского Давида и филистимлянского Голиафа давно пора найти общий язык. И помнить – палестинцам уходить некуда, это и их земля.