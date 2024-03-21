Обнародованы секретные инструкции Екатерины Великой

Как сообщает РИО, обнародованные архивные документы хранятся в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА), а именно в "Деле о копиях документов, предназначенных для сборников Русского исторического общества. Письмо Екатерины II Вольтеру, секретная инструкция подполковнику Ребиндеру, письмо графа А. Разумовского Александру I, письмо А. Шишкова Николаю I и др.".

В совокупности они представляют собой письменные свидетельства о деятельности Императорского Русского исторического общества в 1868-1904 гг.

"Рассматриваемое архивное дело состоит из 33 листов, - говорят в РИО. - Оно содержит документы на русском языке, которые представляют собой копии исторических источников, подготовленные для одного из самых масштабных многотомных изданий Общества - "Сборника ИРИО".

В "Сборниках" публиковались для всех интересующихся тексты источников по истории России. "Сборники" пользовались огромной популярностью у любителей истории и профессиональных исследователей наряду с "Русским биографическим словарем".

Условно документы в этом архивном деле поделены на три группы, и в первой группе особый интерес вызывают копии секретных инструкций подполковнику Лейб-Кирасирского полку Ребиндеру, автором которых была императрица Екатерина II. По смыслу документов становится ясно, что Екатерина поручила подполковнику важную разведывательную миссию, с каковой и отправляла его за границу, предварительно снабдив офицера секретными поручениями.

"1. Ехать ему, подполковнику, к брату моему, владетельному принцу Ангальт-Цербскому и реченному принцу письмо мое; и где принц обретается, о том неизвестно и он таит, а думать надо, что он в Карлсбаде обретается", - цитирует РИО первый пункт одной из таких инструкций.

Всего же она включала в себя семь пунктов, которые императрица поручала выполнить Ребиндеру.

Второй обнародованный архивный документ тоже был адресован подполковнику, причем эта инструкция состояла уже из четырнадцати пунктов с секретными поручениями. Офицеру вновь предписывалось отправиться за границу к брату Екатерины II, а четвертый пункт четко указывал, что следует делать во время этого визита:

"4. Примечайте, каков брат мой против того, как вы к нему в первый раз посланы были".

Инструкции, должно быть, касались Ивана Михайловича Ребиндера (8 мая 1733 - 1 марта 1792), видного деятеля екатерининской эпохи. Считается, что с будущей императрицей он познакомился, когда она была еще великой княгиней Екатериной Алексеевной, его имя упоминается "в числе первых ее приверженцев при восшествии на престол".

Известно, что Ребиндер действительно часто ездил за границу с поручениями Екатерины. Например, в 1763 году он был послан императрицей в Любек для встречи ландграфини Гессен-Дармштадтской, которую Екатерина собственноручным письмом, также отвезенным Ребиндером, приглашала в Россию.

В сентябре 1764 года Ребиндер был произведен в вице-полковники Кирасирского полка, после чего вернулся к своей деятельности в Данциге. Отстаивая интересы России и Екатерины, он противодействовал стремлениям Фридриха II, короля Пруссии.

В 1778 году Ребиндер был произведен в генерал-майоры и был назначен полоцким губернатором, в 1779 году стал генерал-поручиком, а в 1783 году - нижегородским генерал-губернатором. Исторические источники сообщают, что на этом посту он зарекомендовал себя с наилучшей стороны; ему была присуща чисто немецкая деловитость и исключительная справедливость.