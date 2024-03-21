«Шакти» и «Шива»: найдены старейшие звездные потоки Млечного Пути

Ученые из Института астрономии Макса Планка (Германия) обнаружили два самых старых потока звезд в галактике Млечный Путь. Открытие сделали с помощью телескопа Gaia.

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Потоки возникли и сплелись воедино более 12 миллиардов лет назад. Им присвоили названия «Шакти» и «Шива».

Ученые пришли к выводу, что потоки появились раньше самых старых частей диска и спиральных рукавов Млечного Пути. Очевидно, они помогли сформировать нашу галактику в начале ее существования.

«Действительно удивительно, что мы вообще можем обнаружить эти древние структуры», – отметили авторы научной работы.

Используя наблюдения Gaia, исследователи смогли определить орбиты отдельных звезд в Млечном Пути, а также их химический состав. Две структуры явно выделялись на общем фоне. Масса каждого потока составляла примерно 10 миллионов солнечных масс. При этом звезды обладали похожим составом и двигались по похожим орбитам.

Оба потока ведут к центру Млечного Пути. Предыдущее исследование показало, что это регион заполнен самыми старыми звездами. Эти светила практически лишены тяжелых металлических элементов.

Два потока очень похожи, но не идентичны. Звезды «Шакти» вращаются немного дальше от центра Млечного Пути и по более круговым орбитам, чем звезды «Шивы», сообщает The Astrophysical Journal.