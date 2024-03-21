Боевые гуси, копы-бомжи и другие нетрадиционные методы борьбы с преступностью

Правоохранительные органы по всему миру стоят перед важной задачей: они обязаны следить за соблюдением законов, защищать права и имущество граждан и пресекать беспорядки. Однако методы, которыми они достигают этих целей, могут радикально различаться в разных странах. Давайте рассмотрим десять уникальных и необычных способов, с помощью которых правоохранители борются с преступностью. Этот обзор покажет, насколько разнообразными могут быть подходы в этой области.

1. Филиппинские власти используют религиозные статуи против браконьеров

В последнее время в Юго-Восточной Азии повсеместно распространились варварские методы рыболовства. Из-за того, что рыбаки стали пользоваться цианидом и динамитом, резко сократилась популяция рыб, и были уничтожены многочисленные коралловые рифы. Одной из наиболее пострадавших областей стала провинция Бьен Унидо, расположенная на острове Бохол в Филиппинах.

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В 2010 году мэр Бьен Унидо Нино Рей Боньел разработал необычный план борьбы с незаконным промыслом в этом районе. Учитывая, что жители Филиппин — в основном рьяно верующие католики, мэр распорядился опустить на дно океана две 4-метровые статуи Девы Марии и Иисуса Христа. Боньел заявил, что они станут прекрасным напоминанием браконьерам о том, с каким трепетом нужно относиться к живой природе. Также статуи неожиданно поспособствовали привлечению туристов в этот регион, поскольку среди дайверов стало популярным отправляться на поклон в священный подводный грот.

2. Необычные методы запугивания Штази

20 век запомнился репрессивными режимами. При слове «репрессии» на ум сразу приходит гестапо. На самом деле, в запугивании политических оппонентов равных не было Государственной службе безопасности ГДР, известной как Штази. Йохен Гирке, бывший руководитель отдела оперативной психологии в высшей академии Штази, приоткрыл завесу тайны над психологическими тактиками, которые оперативники Штази применяли по отношению к политическим оппонентам.

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Они отсылали на дом неугодным политикам якобы заказанные ими товары (зачастую компроментирующего содержания), взламывали и ставили на тротуар их автомобили и даже отправляли им на дом детские гробы (если у семьи политика были дети).

3. Полиция Белфаста использует в своих водометных машинах музыку грузовичков с мороженым

В столице Северной Ирландии Белфасте социальными проблемами никого не удивишь. Уже много лет на улицах города происходят стычки между религиозными фанатиками — католиками и протестантами. Когда насилие принимает особо угрожающие размеры, на улицы выходят отряды полиции, вооруженные щитами, дубинками и водометами. В 2011 году бронированный полицейский Land Rover окружили примерно 15 подростков, которые бросали в автомобиль стеклянные бутылки.

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Вместо того, чтобы использовать насилие против насилия, офицеры решили включить по громкоговорителю авто музыку, которая обычно играет из фургончиков мороженщиков. По словам представителя полиции, нетрадиционный ход привел к желаемому — «обстрел» бутылками прекратился.

4. Нерадивые тайские полицейские носят повязки с Hello Kitty

Quis custodiet ipsos custodes — крылатая латинская фраза, которая примерно переводится как «Кто будет стеречь самих сторожей». Этот вопрос задают полиции на протяжении всей истории ее существования. Полиция существует для обеспечения соблюдения законов и служения обществу, но кто будет привлекать к ответственности самих полицейских за незаконные действия?

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Начальник полиции Бангкока Понгпат Чайяпан ввел необычное правило для своих подчиненных. Нерадивые офицеры полиции, которые были замечены в неподобающем поведении, вынуждены носить ярко-розовую повязку с изображением кошки Hello Kitty.

5. Полиция Калифорнии провела кампанию «клеймения позором» мужчин, пользующихся услугами проституток

Если предоставление интимных услуг за денежное вознаграждение называют древнейшей профессией, тогда мужчины с полным основанием могут считаться древнейшими пользователями этих услуг. Однако этот аргумент не принимают во внимание в США (кроме штата Невада), где могут арестовать «ночную бабочку» прямо на улице.

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Но в 2014 году блюстители нравственности из полиции Ричмонда, штат Калифорния, пошли значительно дальше и провели, хотя и довольно спорную, но, тем не менее, достаточно эффективную акцию против аморальных клиентов, которые, не смотря на запреты, все-таки рискнули воспользоваться услугами женщин «легкого поведения». В итоге фотографии горе-любовников оказались опубликованными в Facebook. О результатах кампании, по вполне понятным причинам, ничего не сообщается.

6. Советская милиция против битломании

Несмотря на то, что в середине 1960-х годов группа Beatles уже приобрела бешеную мировую популярность, населению бывшего СССР категорически запрещалось слушать хиты легендарной ливерпульской четверки, а тем более подражать или копировать их одежду, прически, поведение. Ну не вписывались битломаны в «светлый» образ строителя коммунизма.

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Борьба с битломанией дошла до абсурда. Милиция арестовывала людей, которые носили «битловские» стрижки и насильно стригла их наголо. СССР был не единственной страной, в которой запрещали определенную моду в целях поддержания политической стабильности. Авторитарное правительство Южной Кореи в 1960–1970 годах ввело запрет на длинные стрижки для мужчин и «неприличную» одежду для женщин.

7. Китайская полиция тренирует гусей для борьбы с преступностью

Когда дело доходит до охраны имущества, собаки просто незаменимы. Тем не менее власти Китая в провинции Синьцзян начали дрессировать гусей, чтобы те несли службу на различных полицейских участках. Несмотря на то, что подобное решение может показаться странным, на самом деле это вполне разумно. Гуси невероятно храбрые: если они видят незнакомца, то часто нападают на него без колебаний и поднимают громкий шум. У этих птиц великолепный слух и превосходное зрение.

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Также боевых гусей используют китайские пограничники. Птичьи патрули обходят участок границы с Вьетнамом, который простирается на 184 километра по суше и на 22 километра по воде, со множеством троп и дорожек. Следить за такой территорией сложно, поэтому в июне 2021 года военные взяли на вооружение этих птиц — в качестве эксперимента. Как показывает практика, птицы отлично справляются с поиском нелегальных мигрантов.

8. В Северной Америке «хобокопы» ловят водителей, которые нарушают правила дорожного движения

Офицер полиции Торонто в Ист-Энде однажды надел худи, бейсболку, джинсы и солнцезащитные очки, написал сообщение на куске картона и, подобно другим многочисленным бездомным Торонто, бродил по городской улице, подглядывая за водителями проезжающих машин. На одной стороне его таблички надпись гласила: “Я возлагаю большие надежды на Фрэнка Синатру”. А с другой стороны было написано: “Здравствуйте, я офицер полиции. Если вы читаете это, вас собираются оштрафовать за использование мобильного телефона».

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Такой способ взяли на вооружение и другие полицейские Канады и США. Специальные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения проходили в Оттаве, Флориде и других регионах Северной Америки. При этом некоторые из этих акций вызвали негативные отклики со стороны местных благотворительных организаций, занимающихся поддержкой бездомных. Функционеры этих организаций посчитали, что полиция злоупотребляет негативной репутацией социальной прослойки, которой и без того плохо.

9. Япония использует для борьбы с преступностью пейнтбольные шары

Необычный способ борьбы с правонарушителями придумали японские полицейские. В 1980-х годах все больше людей пытались по платных шоссе. Часто пункты взимания дорожных сборов забрасывали из едущих автомобилей сырыми яйцами. В ответ полиция начала обстреливать автомобили нарушителей шарами для пейнтбола с яркой флуоресцентной краской.

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С тех пор подобная маркировка нарушителей яркой краской с помощью шаров начала использоваться не только на дорогах. Пейнтбольные шары поступили «на вооружение» банков, магазинов, АЗС и даже отелей. Полиция рекомендует бросать шарики под ноги нападавшему, чтобы его точно накрыло брызгами.

10. Наркоторговцы «стучат» друг на друга в Кентукки

Борьба с наркотиками в США идет уже не первое десятилетие, но обуздать наркоторговлю никак не удается. Однако шерифу округа Франклин в Кентукки удалось частично решить проблему с помощью очень необычного метода. Департамент полиции разместил на своем сайте специальную форму, в которой наркодилерам предлагалось устранить своих конкурентов, указав их имена, адреса и номера телефонов. Всего несколько дней начались первые аресты.

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В целом в американском обществе доносительство рассматривается как гражданская добродетель, в отличие от российского понимания этого явления, где «стукачество» не в почете. Американский подход к доносительству, основанный на индивидуализме и правовых законах, способствует более высокому общественному моральному уровню, в то время как в России общественная мораль ослаблена, несмотря на индивидуальное неодобрение доносительства.