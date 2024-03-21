Лицо «вампира» XVI века восстановили с помощью современных технологий

Эксперты по реконструкции лица воссоздали внешность «вампира» XVI века. Женщину похоронили с каменным кирпичом во рту, чтобы защититься от «злых сил».

Тело нашли в братской могиле для жертв чумы на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне. Ученым удалось установить, что эти люди скончались во время сильной вспышки заболевания в 1576 году.

Быстрое распространение чумы стало причиной «вампирской истерии» среди итальянцев XVI века. По мнению современных исследователей, мифы о вампирах могли распространять могильщики, которые часто видели разложившиеся трупы. Им казалось, что некоторые умершие каким-то образом возвращаются к жизни и поедают другие тела из массовых захоронений.

Ученые исследовали останки женщины, в рот которой после смерти намеренно поместили каменный брусок. Считалось, что таким образом можно нейтрализовать ожившего мертвеца.

На момент смерти женщине было около 60 лет. Ее рацион состоял преимущественно из овощей и злаков, что типично для бедняков.

Чтобы восстановить ее внешность, эксперты измерили параметры черепа и создали 3D-модель его передней части. Затем на нее наложили лицо современной женщины и с помощью компьютерных технологий изменили таким образом, чтобы оно соответствовало контурам останков, сообщает OrtogOnline.

Современные технологии позволяют воссоздавать внешность не только обычных людей, но и знаменитостей. Так, было реконструировано лицо Данте Алигьери.