Почему индонезийскую гору лишили звания древнейшей пирамиды в мире

В ноябре 2023 года исследование, вышедшее в Archaeological Prospection, привлекло большое внимание средств массовой информации благодаря заявлению о том, что гора в Индонезии на самом деле является древнейшей в мире пирамидой, построенной людьми.

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Согласно статье, Гунунг Паданг, что в переводе означает «Гора Просвещения», не была сформирована естественным путем, а «тщательно вылеплена» до своей нынешней формы между 25 000 и 14 000 лет назад. Если бы это было правдой, она была бы значительно старше древнейших пирамид в мире, и команда пишет, что это «предполагает, что передовые методы строительства уже существовали, когда сельское хозяйство, возможно, еще не было изобретено». Среди других смелых заявлений было то, что там есть «скрытые полости или камеры» и что само место, судя по всему, было закопано несколько раз, «возможно, чтобы скрыть его истинную идентичность в целях сохранения».

Утверждения подверглись большой критике. Так, Лютфи Йондри, археолог из Индонезийского национального агентства исследований, рассказал журналу Nature, что люди в этом районе жили в пещерах между 12 000 и 6 000 лет назад, и не оставили никаких доказательств наличия «замечательных архитектурных способностей». Флинт Диббл, археолог из Кардиффского университета (Великобритания) сказал, что в статье использованы «достоверные данные», но сделаны необоснованные выводы. Например, команда использовала радиоуглеродное датирование почвы. Почва действительно могла быть «древней», но в указанных образцах не обнаружено никаких признаков (например, фрагментов костей или древесного угля), указывающих на деятельность человека.

«Издатель и главные соредакторы изучили эти опасения и пришли к выводу, что статья содержит серьезную ошибку. Эта ошибка, которая не была выявлена в ходе экспертной оценки, заключается в том, что радиоуглеродное датирование применялось к образцам почвы, которые не были связаны с какими-либо артефактами или особенностями, которые можно было бы надежно интерпретировать как антропогенные или "техногенные". Следовательно, интерпретация того, что это место представляет собой древнюю пирамиду, построенную 9000 или более лет назад, неверна, и статью необходимо отозвать», — пояснил журнал в опровержении.

В ответ авторы назвали решение «несправедливым»: «Эти слои сопровождаются многочисленными небольшими портативными артефактами, что является убедительным доказательством их антропогенного происхождения».

В итоге, наиболее вероятное объяснение, пока не будут представлены веские доказательства, состоит в том, что холм — естественное геологическое образование.