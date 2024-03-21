Зачем Иван Грозный в 1575 году передал власть потомку Чингисхана

В 1575 году царь Иоанн Грозный совершил удивительный поступок, который поразил всех придворных и иностранных дипломатов.

Он отказался от Великокняжеского престола и принял имя Ивана Московского, переехал из царских палат, а на престол возвел касимовского царевича хана Саин-Булата.

Басурманин-чингизид

Касимовский царевич был потомком хана Ахмата, того самого который пытался захватить Москву, но остановился на реке Угре. Отец царевича, Бек-Булат, был прямым потомком Чингисхана — в середине XVI века он присягнул Ивану Грозному, перейдя на русскую службу. Здесь он взял в жены Алтынчач — сестру второй супруги московского государя Марии Темриковны.

В 1567 году Саин-Булат стал правителем Касимовского царства или ханства, как его часто называли. Это было марионеточное государство на территории современной Рязанской области, находившееся в вассальной зависимости от Московского царства, — осколок Золотой Орды. А спустя 16 лет татарский царевич принял крещение и стал известен как Симеон Бекбулатович.

В жены он взял Анастасию Черкасскую — родственницу царя Ивана IV. В браке у них родилось шестеро детей. Однако, переход Саин-Булата в православие лишил его Касимовского царства, так как, по традиции, только мусульманин мог быть его правителем. Впрочем, его ждала куда лучшая доля.

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Причина отречения Ивана Грозного от трона и передачи его Симеону до сих пор остается загадкой для историков. Был ли это хитрый политический ход или всего лишь «бзик» грозного царя — не ясно. Однако, в 1575 году Грозный передал Москву в руки Симеона Бекбулатовича и сам переехал из Кремля на Арбат за Неглинную, где поселился на бывшем опричном дворе. Ну а выбор преемника, скорее всего, объяснялся «двойным родством» Симеона с царем Иваном IV.

Царствовал, но не правил

Несмотря на то, что Симеон был венчан на трон самим Грозным, он не обладал реальной властью. Бывший Касимовский хан издавал указы и принимал участие в заседаниях земской Думы, но все его решения требовали согласования с Иваном Васильевичем. За Грозным же осталось управление казной и почти всеми государственными институтами. Внешней политикой также полностью занимался он.

Бывший царь попросил царя нового о сущей мелочи — «людишек перебрать», то есть пересмотреть службы, денежные и поместные оклады служилых людей. Это позволило Ивану Грозному провести непопулярные реформы чужими руками, что, по-видимому, и было изначальной целью отречения.

Обратная рокировка

Вскоре Иван IV, «услышав мольбы народа», решил вернуться к царским обязанностям. Правда, решений предыдущего властителя он не отменил. После возвращения Ивана, Симеону был дарован титул правителя Великого княжества Казанского, который он сохранил до своей смерти. Однако, при царе Борисе Годунове Симеон был лишен удела и отправлен в село Кушалино. В 1606 году его постригли в монахи под именем Стефана. Он умер в 1616 году и был похоронен при монастыре.