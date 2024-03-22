Как появился мем «Грустный хомяк»

Зимой 2024 года в Сети завирусился мем с хомяком, отличительной чертой которого стали неестественно огромные и грустные глаза. В феврале-марте он находится на пике популярности в соцсетях — пользователи отправляют мем, чтобы выразить свои эмоции или прокомментировать печальную или неловкую ситуацию. «Лента.ру» выяснила, откуда взялся Sad Hamster, кто хозяин грустного хомячка, и почему этот мем так популярен в сети.

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Что за мем с грустным хомяком

Грустный хомяк, он же Sad Hamster, — популярный мем. Это может быть картинка или видеоролик с изображением хомяка с огромными печальными, полными слез глазами. На видео с грызуном играет грустная фоновая музыка, придающая ситуации еще больше трагичности.

Впервые видео с хомяком появилось в сети в феврале 2024 года. Его запостил в TikTok русскоговорящий юзер с ником @afexix (в настоящий момент ролик недоступен). Пользователь никак не комментировал видео, но за то время, что оно «провисело» в соцсети, ролик успел собрать более 24 миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев.

Позже ютуберы Японии, но три года назад скончался. Владелец грызуна запостил снимок любимца в сеть, и спустя время портрет Альто неожиданно разлетелся по всему миру.

Считается, что автор нового мема позаимствовал фото @monyo_melo и отредактировал его. Он увеличил хомяку глаза, сделав их огромными и пронзительными, а также немного изменил щеки, чтобы картинка получилась трогательной. После этого юзер смонтировал небольшое видео, добавив музыку — композицию Woe Is Me Ричарда Майхилла, которую можно услышать в мультсериале «Губка Боб».

Истории, когда мемы получаются из старых картинок и чужих фото, происходят постоянно, говорит в беседе с «Лентой.ру» глава дистрибуции (Chief Distribution Officer) издательства «Редактозавр», контент-продюсер Виталий Вебер.

Например, мем Шайлушай внезапно обрел популярность, хотя был создан много лет назад. Все дело в том, что Шайлушай идеально подошел под тренд о нейросетях. Или мем с девочкой, которая стоит около горящего дома, — он также адаптируется под разные ситуации и видоизменяется под специфичные шутки

Виталий Вебер, контент-продюсер

В то же время «второе дыхание» для мемов — не такая частая история, отмечает эксперт. Но это тоже может быть и происходит примерно так: люди придумывают мем, постят его под какие-то ситуации и забрасывают, а спустя время картинка попадается на глаза креаторам.

«Пользователи придумывают мему новое трактование, что помогает распространиться на новую аудиторию и вдохнуть в картинку вторую жизнь. Например, так было с лягушонком Пепе, а также с мемом из фильма "Образцовый самец", которые долго находились на пике популярности», — добавил Виталий Вебер.

Значение мема с грустным хомяком

Грустный хомяк с большими глазами быстро пришелся по душе пользователям сети: они принялись публиковать его на своих страницах в соцсетях, пересылать друзьям и создавать собственные варианты мема. Чаще всего такая картинка означает сожаление или разочарование, ей выражают сострадание к другому, собственные чувства и переживания — печаль, тоску, одиночество.

Мем стал настолько вирусным, что некоторые юзеры стали рисовать животное или готовить различные поделки с ним — даже кулинарные, например, печенье.

Как рассказали «Ленте.ру» в популярном Telegram-канале «Кабинет мемолога», такая популярность хомяка объясняется просто: он легкий, понятный для восприятия, и с его помощью можно выразить любые переживания без слов.

Главное в этом меме — его эмоциональная составляющая. Такие образы универсальны и могут использоваться как шаблон, который уже можно адаптировать под различные ситуации. Через них можно выразить массу идей, чувств и переживаний, что в свою очередь вызывает эмоциональный отклик и желание делиться и распространять мем дальше «Кабинет мемолога», Telegram-канал

В сети действительно уже появилось множество вариантов мема с хомяком. Они отличаются декорациями, атрибутами и подписями — смешными или грустными.

К примеру, на одной из картинок хомяк изображен в виде опоздавшего на урок школьника, который смотрит на учительницу извиняющимся взглядом. На другой — в виде растерянного путешественника в аэропорту, а на третьей — человека, который стесняется и потому никак не может решиться на важный звонок или сообщение.

Какие есть мемы с грустным хомяком

Помимо базового мема, в сети есть множество разнообразных изображений хомяка в разных декорациях и обстоятельствах.

Мемы с грустным хомяком:

Плачущий хомяк — на огромные глаза грызуна навернулись слезы, которые он едва сдерживает. Такую картинку отправляют, чтобы передать печаль и боль — или просто описать неприятную ситуацию.

— на огромные глаза грызуна навернулись слезы, которые он едва сдерживает. Такую картинку отправляют, чтобы передать печаль и боль — или просто описать неприятную ситуацию. Трогательный хомяк — грызун с блестящими глазами, улыбкой и пухлыми щечками, которые выглядят умилительно. Такой мем постят, чтобы о чем-то попросить или что-то получить. Ну или, когда хотят попросить прощения, если человек перед кем-то провинился.

— грызун с блестящими глазами, улыбкой и пухлыми щечками, которые выглядят умилительно. Такой мем постят, чтобы о чем-то попросить или что-то получить. Ну или, когда хотят попросить прощения, если человек перед кем-то провинился. Стеснительный хомяк . Герою мема нужна помощь, но он боится о ней попросить. Такая картинка бывает актуальна как на учебе (если, например, школьник или студент не понял задание), так и на работе, когда сотрудник, может, и хотел бы — но ничем не может помочь клиенту или коллеге.

Этот мем хорошо адаптируется под все неловкие ситуации и вызывает воспоминания, которые есть у каждого: например, когда ты стоишь у доски перед учителем и не можешь ответить, или, когда водитель такси привез тебя, но ошибся адресом, а тебе сложно об этом сказать Виталий Вебер, контент-продюсер

По мнению эксперта, мем стал вирусным, потому что «попал в жизу». Не все жизненные ситуации можно выразить с помощью эмодзи или текста, поэтому на помощь приходит визуальное повествование через картинки.