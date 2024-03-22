Почему 22 марта принято печь «жаворонков»

22 марта православная Церковь чтит память сорока святых Севастийских мучеников. В православных семьях в этот день принято печь «жаворонков»: булочки из постного теста, которым придают форму птиц. Как возникла эта традиция и кто такие Севастийские мученики – читайте в материале MIR24.TV.

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Кто такие Севастийские мученики?

Святые Севастийские мученики – это римские воины, которые в 320-м году объявили себя христианами и отказались приносить жертвы языческим богам. Событие это произошло в армянском городе Севастии, теперь это территория современной Турции.

За семь лет до этого в 313-м году римский император Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Лициний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Лициний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.

Римским гарнизоном в городе Севастии командовал военачальник Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была в том числе дружина из сорока христиан, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Агриколай велел покарать воинов-христиан. Воинов держали в тюрьме, а потом казнили, загнав на ночь в ледяное озеро, где они погибли медленной мучительной смертью, но не предали Христа.

По легенде, один из сорока воинов не выдержал мучений в ледяной воде, отрекся от веры и вышел из озера. Но место его добровольно занял один из стражников, находившихся на берегу, по имени Аглаий. Этот стражник был глубоко потрясен верой солдат, которые, претерпевая невероятные мучения, не переставали молиться своему Богу. Он увидел небесный свет, разлившийся над мучениками, и тоже уверовал в Бога христиан. Вместе с воинами он до конца выдержал все мучения и принял смерть, чтобы не предать Христа.

При чем тут птицы?

По одной из версий, жаворонки стали своеобразным символом этого праздника, потому что пение этих птиц, которые весной возвращаются из дальних стран, символизирует молитву к Богу самих Севастийских мучеников.

По другой, люди видели в жаворонках одновременно и дерзновение, и смирение перед Богом. Наблюдая, как эти певчие птахи то взмывают ввысь, то камнем падают к земле, наши предки трактовали этот полет как прообраз души человеческой, которая так же в восторге устремляется к Господу, но, пораженная его величием, в глубоком благоговении падает ниц перед Богом.

Но вероятнее всего православная церковь на Руси просто адаптировала под себя народную традицию, придав ей новый, духовный смысл. Ведь еще с языческих времен 22 марта на Руси праздновали День весеннего равноденствия. В этот день приветствовали весну, возвращающихся перелетных птиц. А хозяйки пекли птичек из теста, часть из которых дети насаживали на длинные прутики и бегали с ними по деревне, приветствуя перелетных птиц. При этом они зазывали весну с помощью песенок-кричалок. Так что традиция печь «жаворонков», по сути своей, еще дохристианская. Но теперь она имеет другой, православный смысл.

Как испечь «жаворонков»?

Булочки в форме птичек пекут из постного дрожжевого теста. Ведь сейчас идет Великий пост, поэтому ни яиц, ни молочных продуктов в тесто не кладут. Но «жаворонки» все равно получаются сладкими и вкусными.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл

Мука – 1000 г

Дрожжи свежие – 30 г

Сахар – 0,75 стакана

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Растительное масло – 0,5 стакана

Изюм – для украшения

Сладкий чай – 0, 5 стакана

Как готовить:

В теплой воде растворить соль, сахар и ванильный сахар, добавить дрожжи и оставить на 10 минут. Потом порциями, перемешивая, добавить почти всю муку, оставив пару горстей для присыпки стола, когда станем лепить птичек. Вымесить довольно крутое дрожжевое тесто. В конце полить его растительным маслом и еще раз хорошо вымесить. Оно получается эластичным и мягким: с таким приятно работать. Накрыть тесто и оставить подходить в теплом месте на 1 час, затем слепить «жаворонков».

Этого теста хватит на 40 «жаворонков» – по числу Севастийских мучеников. Надо разделить его на 40 порций. Лучше всего сделать так: разделить все тесто пополам, потом каждую часть еще раз пополам. А затем каждую из четвертушек скатывать в толстенький жгут и разделить на глазок на пять примерно равных кусков.

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Теперь самое главное: надо придать им форму птичек. Сделать это несложно. Нужно скатать из каждой части круглый жгутик длиной примерно 15 см. И завязать этот жгутик нетугим узлом. Сам узел – это сложенные крылышки. А торчащие из него концы превращаются один – в головку, а другой – в хвостик. Головка лучше пусть сидит глубоко, иначе в печи она опустится от жара. Формируем клюв и глазки-изюминки (изюм нужно разделить ножом на несколько частей). А хвостик прижимаем к столу, чтобы он стал плоским и расширяющимся к кончику. Теперь делаем несколько надрезов – формируем «перышки».

Можно сделать и иначе: берем два коротких жгутика. Один складываем пополам и надрезаем со стороны сложенных вместе концов – это будет хвостик. А другой оборачиваем вокруг первого и тоже надрезаем чуть расплющивая, концы – это оперение крылышек. Головку украшаем глазками-изюминками и формируем острый клюв.

На смазанный маслом противень выложить «жаворонков» так, чтобы их головки оказались не сбоку, а почти сверху, и поставить в теплое место, чтобы булочки немного поднялись. Когда они подойдут, смазать их сладким крепким чаем. Тогда в духовке они приобретут аппетитную румяность. Выпекать булочки нужно 20-25 минут при температуре 180°С.

Готовых «жаворонков» снять с противня, выложить на плоскую поверхность, чуть-чуть сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10-15 минут. Потом можно пробовать.

Приятного аппетита!