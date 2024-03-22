Тайна рождения писателя Астафьева открылась перед его 100-летием

Буквально временем овеянная тайна открылась филологам, краеведам и просто любителям книг сибирского писателя Астафьева перед намеченным на ближайшее время празднованием его столетия - из недр архива всплыла правда о дате рождения Виктора Петровича.

© Писатель Виктор Астафьев // Российская Газета

Сегодня утром губернатор Красноярского края рассказал о записи, с удивлением обнаруженной им при посещении архива: она свидетельствует о рождении Виктора - сына Петра и Лидии Астафьевых из деревни Овсянка под Красноярском - ровно 100 лет назад, 22 марта 1924-го.

По словам губернатора Михаила Котюкова, эти данные дают весьма интересный повод для дополнительного изучения биографии знаменитого сибиряка, дата рождения которого в других документах обозначена первым днем мая.

© Российская Газета

В этой истории, по словам чиновника, есть еще одна примечательная особенность. Указ президента РФ о праздновании в нынешнем году 100-летия Астафьева подписан именно 22 марта, не преминул отметить глава региона.

Губернатор поручил найти место загадке в экспозиции Национального центра писателя в Овсянке.