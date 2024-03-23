Тайну иконы из храма Василия Блаженного раскрыли историки

Икона «Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским», которая сейчас находится в храме Василия Блаженного, ранее могла висеть в снесенной Спасской часовне Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея, передает Общественное телевидение России.

Часовня, о которой идет речь, была построена справа от Спасской башни Кремля в начале XIX века и находилась в ведении священников Покровского собора. Они ежедневно служили молебны и заботились о сохранности святынь, рассказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Икона отличается значительными размерами – 215 на 140 сантиметров и выразительностью письма. Многие десятилетия она считалась утраченной, и не ясно, при каких обстоятельствах появилась в Покровском соборе. Предположительно, она попала туда в числе других святынь в годы антирелигиозных кампаний.

Икону удалось идентифицировать, после того как был реставрирован надвратный образ на Спасской башне Кремля. Сравнительный анализ показал, что «Спас Смоленский» является копией изображения на башне. Историки планируют провести комплекс реставрационных работ и не исключают, что раскроют и другие секреты иконы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году московские реставраторы привели в порядок более 200 памятников архитектуры. Среди них мировой шедевр архитектуры – Церковь Вознесения Господня в Коломенском.