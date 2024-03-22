Файер в шею, лазер в глаз: как балканские фанаты сорвали матч сборной России

Противостояние сборной России по футболу с балканскими соперниками зачастую получаются у нас крайне напряжёнными. Иногда доходило даже до насилия.

В 2015 году матч даже не доиграли из-за беспорядков на трибунах.

Файер в шею

Сборная России приехала в Подгорицу на матч с Черногорией в рамках отборочного турнира Евро-2016. Для обеих команд встреча была принципиальной: соседство в турнирной таблице давало о себе знать. Однако никто и представить не мог, что случится то, что в итоге случилось.

С самого начала встречи началось самое настоящее безобразие. Уже на первой минуте разбушевавшиеся фанаты-черногорцы за воротами Игоря Акинфеева устроили провокацию. Прямо в шею нашему вратарю прилетела то ли петарда, то ли файер. Капитан ЦСКА рухнул на газон, заставив болельщиков затаить дыхание.

Ничего так пришли поболеть. Дикие люди совершенно, — резюмировал комментатор матча Владимир Стогниенко в эфире канала «Россия 1».

Судья Дениз Айтекин немедленно остановил матч. К Акинфееву, лежавшему на газоне без движения, бросились врачи сборной России. Затем на поле появился гольф-кар, на котором Игоря увезли в подтрибунное помещение. Впоследствии станет известно, что на карете «скорой помощи» российского вратаря доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у него ожог шеи и сотрясение мозга.

Матч остановился на 35 минут. Между судьёй, делегатом от УЕФА и тренерами шла дискуссия о том, надо ли прекращать встречу прямо сейчас. В итоге победила позиция футбольных чиновников, которые заявили: матч должен играться дальше. Уже после игры в России это решение осудят.

Сразу не соблюдается спортивный принцип — у нас вылетает вратарь, и мы ещё должны делать замену. Судья не принимает решение, всё согласовано с УЕФА. Хотя судья говорил, что он готов завершить матч после инцидента с Акинфеевым, — говорил капитан сборной Роман Широков «РИА Новости».

Лазер в глаз

Разумеется, после произошедшего нормальной игры от команд ожидать не стоило. Футболисты выглядели пришибленными, а вышедший вместо Акинфеева Юрий Лодыгин старался держаться подальше от враждебной трибуны, опускаясь к воротам лишь во время атак соперника.

Ситуация снова вспыхнула на 67-й минуте. Айтекин назначил весьма сомнительный пенальти в ворота черногорцев. К мячу подошёл Широков, которому тут же стали светить с трибуны в глаза лазерной указкой. Неудивительно, что забить капитану не удалось. Сам он, впрочем, после матча не стал валить всё на фанатов: «Вратарь переиграл меня».

Тем не менее поведение черногорских ультрас послужило поводом для очередной стычки на поле. В результате потасовки игру снова пришлось останавливать, а Айтекин принял решение увести команды в раздевалки. Наконец, было принято решение, которое давно назревало: продолжать матч в такой обстановке было невозможно. По слухам, окончательный вердикт был принят после того, как Дмитрий Комбаров продемонстрировал судье следы на теле от брошенного с трибун предмета — по некоторым данным, ножа.

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В РФС настаивали: черногорцам должно быть засчитано техническое поражение. В медиа тем временем появлялись жуткие подробности. Врач сборной Эдуард Безуглов рассказал, что Игорю Акинфееву откровенно повезло: попади файер несколько выше, это могло бы привести к печальным последствиям.

На следующий день после игры в один из полицейских участков Подгорицы явился некий Лука Лазаревич. Парень сознался в том, что именно он бросил файер в Акинфеева. Хотя вроде как целью голкипер вовсе не был.

«Когда игра началась, кто-то зажёг и уронил файер, упавший рядом с моей левой ногой. Я наклонился и, чтобы не обжечь себя, а также тех, кто был рядом, инстинктивно отбросил его в сторону поля. Пока файер летел, я видел, что российский вратарь направляется к центру поля, а затем файер угодил ему в область шеи и плеч. Я сам был шокирован произошедшим и, если бы мог спуститься на поле, то оказал бы первую помощь. Я сожалею о том, что произошло, и прошу прощения у того раненого игрока, у их команды, а также у сборной Черногории и всей страны», — говорил Лазаревич изданию Vijesti.

Вскоре на специально организованном благотворительном матче Акинфеев и Лазаревич встретятся вновь. Черногорец в знак примирения вручит голкиперу сувенирные часы, а Игорь отметит, что зла не держит. Сборной Черногории засчитают техническое поражение со счётом 0:3 и оштрафуют местный футбольный союз на € 50 тыс.