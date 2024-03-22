Почему мир моды выбрал параметры фигуры 90-60-90

Идеал женской фигуры постоянно менялся. Когда-то были популярны и пышнотелые круглолицые матроны и тощие женщины-мальчики. А потом появился стандарт 90-60-90, от которого весь мир сейчас усиленно, но пока безуспешно пытается отойти. Как он появился и почему кутюрье не хотят от него отказываться?

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В древности и в Средние века в почете были полные женщины. Считалось, что тучность — это признак достатка, здоровья и плодовитости. В наши дни все несколько иначе. О хорошем уровне жизни и здоровье говорит подтянутая спортивная фигура. Ее хозяйка может себе позволить правильно питаться и платить за абонемент в фитнес-клуб.

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Но мир моды живет по своим правилам. Здесь никому нет дела до мужских предпочтений и женских желаний. На самом деле строгий стандарт 90-60-90 — это всего лишь миф. Очень немногие девушки с подиума вписываются в эти сантиметры. Но модной индустрии нужны худенькие модели и на это есть целый ряд причин.

Три основные причины

Во-первых, на экране человек всегда выглядит полнее, чем есть на самом деле. С этой точки зрения, худые девушки очень выгодны, так как смотрятся эффектно. Во-вторых, шить на худых проще, чем на фигуристых дам. А если манекенщицы еще и примерно с одним размером, то задача еще сильнее упрощается. Любую можно заменить, ничего не перешивая.

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Третью причину можно назвать щекотливой. Дело в том, что когда формировался стандарт 90-60-90, то есть в конце 80-х и начале 90-х годов, в мире моды было очень много геев. Нетрадиционная ориентация была настоящим трендом, и модельеры хотели видеть в девушках нескладных юношей. Все женственное вызывало у них пренебрежение. Великий кутюрье Жан-Поль Готье как-то сказал:

«Я создаю эталон женской красоты без намека на женственность, из ненависти ко всем женщинам. Для меня они — просто вешалки для одежды».

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Хотя сейчас в модную индустрию и прорываются модели плюс-сайз, говорить о том, что произошел перелом и худые модели остались в прошлом, пока не приходится.