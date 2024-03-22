Криминальные войны 90-х: как один мент всех братков перепугал

С начала 1990-х годов в Тольятти начались криминальные войны, которые охватили город и заставили жителей находиться в постоянном страхе. Банды устраивали на улицах кровавые разборки, которые стали частью повседневной жизни. Многочисленные организованные преступные группировки занимались рэкетом и стремились получить полный контроль над финансовыми потоками завода «ВАЗ», используя для этого жестокие и бесчеловечные методы.

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Как один мент всех братков перепугал

В 1994 году имя Дмитрия Огородникова стало знакомо представителям криминального мира. Бойцы враждующих преступных формирований под руководством Сиротенко и Шейкина устроили жестокую перестрелку в перелеске недалеко от гостиницы «Жигули». В побоище принимало участие около 70 человек. Сотрудники гостиницы, напуганные инцидентом, вызвали милицию. На место происшествия прибыл Дмитрий Огородников, бывший тогда простым сотрудником Уголовного розыска, и трое его коллег из милиции. У них было всего два пистолета, так как тогда органам правопорядка не хватало финансирования, чтобы полностью экипировать бойцов.

Завязалась перестрелка. В решающий момент милиционер Огородников приступил к решительным действиям: в результате стремительного рывка у него получилось обездвижить двух уголовников. Они вели плотный огонь из пистолета системы ТТ и обреза, но, хоть они потратили все патроны, не нанесли милиционеру никакого вреда. Эта история, в чем-то похожая на ситуацию из американского боевика, скоро разошлась по всему городу. Местные жители и по сей день вспоминают о том, как «один мент всех братков перепугал».

Борьба с преступностью

Бандиты из Сиротенковской группировки незаконным продали свыше 4 тысяч машин с автозавода, используя для этого поддельные документы. После реализации автомобилей они планировали вывезти за границу немыслимую для того времени сумму - 15 000 000 долларов.

Однако Дмитрий Огородников, проводивший расследование данного дела, отправился в Москву и задержал главаря бандитов – Игоря Сиротенко. Кроме этого, благодаря усилиям Огородникова и его коллеги Дичанкина, правоохранительным органам удалось возвратить автозаводу треть от похищенной бандитами суммы, а именно 5 000 000 долларов.

Далее Огородников и его коллеги сумели раскрыть механизмы коррупционной схемы. В результате их деятельности на скамье подсудимых оказались два знаковых фигуранта этого дела - коммерсанты Гребенюк и Старков.

Покушения на жизнь

Разумеется, принципиальный и настойчивый милиционер был бельмом в глазу для криминальных группировок города. В процессе расследования деятельности одной из ОПГ на Огородникова было совершено нападение. Возвращаясь с работы, Дмитрий заметил незнакомого мужчину в подъезде. Быстро реагируя, оперативник задержал подозреваемого и изъял у него пистолет и женский парик. Он с такой легкостью избежал покушения, так как был заранее предупрежден о нем коллегами.

В феврале 1997 года трое мускулистых мужчин остановили машину Дмитрия и потребовали пройтись с ними пешком в неизвестном направлении. Один из них вытащил пистолет и направил его на Огородникова. Оперативник мгновенно среагировал - обезвредил двух нападавших голыми руками, а третьего ранил в бедро. Впоследствии бандиты были доставлены в УВД. Многие считали нападение случайностью, поскольку оружие оказалось газовым.

Не все покушения удалось предотвратить, одно из них оказалось смертельным. 22 мая 2000 года Дмитрий, бывший к тому времени майором, направился на автомобиле в УВД. Но тут с его машиной поравнялся транспорт злоумышленников. Они начали расстреливать авто майора из нескольких автоматов. От полученных ран Дмитрий Огородников скончался на месте.