Женский батальон смерти: чем закончилась история русских «амазонок» времен революции

Крах монархии в феврале 1917 года привёл к тому, что в теперь уже республиканской армии появились большие проблемы с дисциплиной. Не помогали даже расстрелы дезертиров на месте. Нужно было что-то срочно предпринимать... Неожиданно на помощь пришла женщина-офицер Мария Бочкарёва, которая предложила создать образцовый женский боевой отряд – для морального примера мужчинам-воинам.

Хороший пример тоже заразителен

Главная «русская амазонка» признавала – женщина как солдат ничего ценного не может дать Родине. По этой причине она лишь хотела показать бойцам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Но идею Бочкарёвой раскритиковал генерал Алексей Брусилов. Он обратил внимание на то, что ни в одной армии мира не существует женских боевых отрядов.

Так как на тот период никаких других идей по улучшению дисциплины не было, Александр Керенский решил рискнуть. Соответствующий приказ подписали 19 июня 1917 года.

Вступить в отряд пожелали около двух тысяч женщин-добровольцев, но отбор прошли только 300. Их ждала жёсткая дисциплина: подъём в пять утра, занятия до десяти вечера и простая солдатская еда. Отличительными знаками стали чёрные погоны с красной полосой и эмблема в виде черепа и двух скрещенных костей. Это был как бы намёк на «нежелание жить, если погибнет Россия».

Власть женщин

Бочкарёва, в прошлом простая русская крестьянка, оказалась беспринципным руководителем, в руках которого сосредоточилась единоличная власть. По её мнению, только так можно было добиться дисциплины, то есть того, чего и не хватало в российской армии. «Амазонка» возглавила 1-й Петроградский женский ударный батальон смерти, боевое крещение которого состоялось 9 июля 1917 года. В попытке захватить немецкие укрепления под артиллерийским обстрелом и пулемётным огнем погибли 30 женщин, а 70 получили ранения. Но цель всё-таки была достигнута.

Впрочем, успешный военный дебют не способствовал популяризации идеи по использованию женских подразделений в бою. Такое решение вскоре признали нецелесообразным. Несмотря на это, Бочкарёву повысили в звании, но дальнейшая её судьба сложилась трагически. По одной из версий, женщину расстреляли в 1919 году за сотрудничество с белогвардейцами, а по другой – она пропала без вести годом позже.