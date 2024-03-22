Как в Астраханской области ищут посох Серафима Саровского

В подземных пустотах под мужским Чуркинским монастырем Астраханской епархии РПЦ может находиться посох святого старца Серафима Саровского. Считается, что реликвия попала в обитель в первой половине XIX столетия.

© Максим Коротченко/РГ

С помощью георадарных исследований специалисты обнаружили в районе монастыря сеть подземных рукотворных туннелей. Неизвестные коммуникации проложены на глубине примерно 12 метров. Длина самого большого туннеля - 78 метров, а высота - более десяти метров. Всего исследователи обнаружили 14 подземных сооружений.

"Возможно, там были и какие-то помещения, в которых в момент опасности монахи что-то прятали, какой-то большой "схорон". Было бы очень хорошо, если бы нашелся посох Серафима Саровского, который был здесь, в монастыре", - сообщил ТАСС иеромонах Александр (Вербицкий).

По его словам, преподобный Серафим и будущий игумен Чуркинской обители, архимандрит Евгений дружили, и в Саровской пустыни были пострижены в монахи.

Когда архимандрит Евгений отправился из Сарова в Астрахань, то старец Серафим вручил ему свой посох. Явив верующим многочисленные чудеса игумен Чуркинского монастыря архимандрит Евгений скончался 17 декабря 1850 года.

Раскопки и исследования подземных пустот планируется провести весной-летом нынешнего года. В них примут участие студенты и научные сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

Кстати, Высокогорский Успенско-Николаевский Чуркинский монастырь, расположенный на одном из остров в 70 километрах от Астрахани, считается одной из самых почитаемых обителей России и впервые упоминается в документах в 1568 году.

© Максим Коротченко/РГ

В годы Гражданской войны монастырь закрыли и образовали детский интернат. В 1930 году были снесены колокольня и собор обители, а кирпич пошел на строительство рыбокомбината в поселке имени Володарского. Впоследствии в здании обители располагались: интернат, противотуберкулезный санаторий и психиатрическая больница.

Возрождаться обитель стала только в 2004 году, а через десять лет в монастыре замироточили иконы.