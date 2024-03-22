Семь главных секретов Спасской башни

Спасская башня Кремля получила своё современное название 26 апреля 1658 года по указу царя Алексея Михайловича. Сегодня её можно считать не только архитектурным достоянием, но одним из самых загадочных сооружений. Остановимся на семи главных секретах.

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Новое название

Спасская башня, сооружённая в 1491 году, изначально называлась Фроловской, так как располагалась недалеко от церкви Фрола и Лавра. Новое же «имя» оказалось связано с иконой Спаса Нерукотворного. Она находилась над воротами со стороны Красной площади.

Размер имеет значение

Изначально башня была ниже в два раза. Позже строение неоднократно модернизировали и делали надстройки. Одно из самых масштабных преобразований произошло в 1624-1625 годах, когда английский архитектор Христофор Галовей вместе с русским мастером Баженом Огурцовым возвели над башней многоярусный верх. В итоге её высота достигла 71 метра.

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Ловушка для врагов

Спасская башня стала настоящим непреодолимым препятствием для многих недоброжелателей. Как только неприятель проникал внутрь стрельницы, железные решётки опускались и враг оказывался запертым. Далее непрошенных гостей просто уничтожали с верхней галереи. О секретных механизмах в наши дни известно благодаря сохранившимся отверстиям в проходе ворот, по которым ходила металлическая решётка.

Птичье царство

Символ российского государства – двуглавый орёл – появился на главной башне Кремля в середине XVII века. До этого момента там красовались фантастические обнажённые фигурки, которых в итоге приказал прикрыть специально сшитыми одеждами царь Михаил Фёдорович.

Святые ворота

Спасские ворота считались святыми. Через них нельзя было проезжать верхом, а мужчины обязательно снимали головные уборы (нарушителям требовалось сделать 50 земных поклонов). А чудотворный образ Спаса Нерукотворного появился на Спасской башне после того, как царь Алексей Михайлович прознал, что он может спасать от эпидемий. Правда, надвратный образ и сама икона исчезли после прихода к власти большевиков.

Главная дорога

Ворота Спасской башни также были парадным въездом в Кремль. Всё знаменательные события так или иначе связывались с этим «пропускным пунктом». Через них уходили на битву, встречали иностранных послов, а русские цари перед коронацией считали своим долгом торжественно пройти «насквозь».

Который час?

Часы для Спасской башни изготовили в 1625 году под руководством английского механика Христофора Галовея. Но в 1705 году Пётр I решил, что часы должны соответствовать немецким традициям. Так у них появился циферблат на 12 часов. В 1770 году предпочтение вновь отдали английскому механизму, который некоторое время исполнял немецкую мелодию «Ах, мой милый Августин». В 1851–1852 годах на 8-10 ярусах Спасской башни появились куранты братьев Буденоп. С этого момента часы исполняли в полдень и в шесть часов «Марш Преображенского Полка», а в три и девять часов – гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» Дмитрия Бортнянского.

Современные куранты весят 25 тонн и приводятся в действие тремя гирями весом до 224 кг. Поражают и другие габариты. Так, высота цифр составляет 72 см, длина часовой стрелки – 2,97 м, минутной – 3,28 м. Их нужно заводить два раза в сутки.