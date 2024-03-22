Общественники предложили учредить День каспийского тюленя

Международный экологический фонд "Чистые моря", Совет по морским млекопитающим и экоцентр "Заповедники" предложили учредить в России День каспийского тюленя 24 марта, сообщили в пресс-службе фонда.

"РОО "Совет по морским млекопитающим", международный экологический фонд "Чистые моря" и экоцентр "Заповедники" совместно решили учредить День каспийского тюленя и выбрали для этого события дату - 24 марта", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что именно в этот день в 2020 году эндемик Каспия был занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным ученых России и Казахстана, численность каспийского тюленя снизилась на 16,5% по сравнению с численностью 2022 года.

"Мы приняли решение учредить День каспийского тюленя для того, чтобы привлечь внимание всего российского сообщества к теме спасения и сохранения эндемика и его экосистемы. <…> Мы хотим, чтобы мероприятия, проводимые в этот день, носили просветительский характер, помогали россиянам как можно больше узнать о жизни одного из самых маленьких тюленей на планете, а также были полезны для сохранения чистоты и здоровья Каспийского моря - единственного места обитания каспийского тюленя", - добавили в организации.

Более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп - единственных морских млекопитающих на Каспии - были обнаружены на побережье Дагестана в начале декабря 2022 года. Изучением гибели тюленей в Каспийском море занимаются ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Ситуацию с массовой гибелью краснокнижных нерп в Дагестане взяла на контроль Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.