С 18 марта в России начинается Великий пост, который будет продолжаться до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (5 мая). Издание "РГ" провело исследование, чтобы выяснить, какова цель Великого поста и как его правильно соблюдать. Также был рассмотрен вопрос о том, насколько опасно нарушать пост.

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В народе часто говорят: "Сытое брюхо к Богу глухо". В повседневной жизни мы часто забываем о Боге из-за привязанности к мирским делам. Великий пост помогает нам вернуться к осознанию нашей зависимости от Творца и восстановить иерархию мироздания. Это не просто диета, а способ улучшить отношения с Богом.

Пост - это наш подвиг любви к Богу. Он не сводится к пищевым ограничениям или самоусовершенствованию. Это шаг навстречу Христу, который первым сделал жертву из любви к нам. Начинать Великий пост нужно с размышлений о своих жертвах и ограничениях, которые мы готовы принять ради веры.

Чтобы успешно пройти Великий пост, нужно начать с посещения храма и общения со священником о благословении на ограничения. Каждый может выбрать свою меру воздержания в еде, супружеских отношениях и молитве. В пост не рекомендуется употреблять определенные продукты, но каждый должен выбирать воздержание в соответствии со своими силами.