В Волгограде отметили 100-летие аптечного дела

В Государственном архиве Волгоградской области состоялось открытие выставки архивных документов «Вы работаете ради сохранения здоровья: к 100-летию аптечного дела в Волгоградской области». Историко-документальная выставка приурочена к юбилейной дате со дня принятия Положения о губернском аптечном управлении при Царицынском губернском отделе здравоохранения 15 марта 1924 года.

Аптечные секреты

На мероприятие пригласили представителей региональной фармации и медицины.

«Хочется пожелать фармацевтическому делу успехов, развития и дальнейшего процветания. Все сотрудники Царицынского, Сталинградского и Волгоградского аптекоуправления трудились во благо здоровья наших граждан. Низкий им поклон», – сказала провизор Анастасия Белоусова.

Государственный архив Волгоградской области является одним из основных хранителей культурного наследия нашего региона. Очень важно, что архивариусы не только хранят историю, но и способствуют ее популяризации.

«Сегодня нам представилась уникальная возможность познакомиться с реликвиями аптечного дела. Уникальные документы были сохранены благодаря заинтересованности и подвижничеству специалистов архивного дела», – отметила заведующая музеем медицинского университета, кандидат исторических наук Елена Комиссарова.

Основу экспозиции составили документальные материалы и предметы, освещающие процесс развития аптечного дела на территории Волгоградской области с начала ХХ века на протяжении столетия.

Выставочный ряд представлен подлинными и уникальными документами из фондов Государственного архива Волгоградской области, рассказывающими об истории аптечного дела в Царицыне – Сталинграде – Волгограде и людях, посвятивших себя фармацевтике. Например, экспонируются ордер исполнительного комитета Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов на осуществление национализации аптек; документы и фотографии, отражающие становление аптечного дела в предвоенные годы; деятельность аптекоуправления в период Сталинградской битвы; процесс восстановления аптечной сети в послевоенные годы; развитие советской системы аптечного дела в последующие годы и многое другое.

Вековые традиции

На открытии гостей мероприятия познакомила провизор Ольга Лелик.

«На витрине можно увидеть колбы, пенсне, а также фотографические принадлежности. Особым сокровищем стали ручные весы, – рассказала она. – Аптекари очень заботились о привлекательности своих заведений, предусматривали их расположение, создавали яркие и броские вывески. Лекарства хранились в специальных деревянных шкафах со стеклянными дверями. И до наших дней дошла прекрасная аптекарская посуда».

Ольга Лелик продемонстрировала аптекарские флаконы начала 20 века. Похожие начали использоваться еще с 17 века. Сохранились и старинные рецепты, записанные перьевыми и шариковыми ручками, фломастерами. Сейчас это сложно представить, ведь все инструкции к препаратам можно найти в печатном или даже электронном виде.

Часть экспонатов для выставки была подготовлена Музейно-выставочным центром волгоградской аптечной сети: оборудование, используемое в аптечном деле; фотоальбомы разных лет, отражающие отдельные страницы истории аптек.

С экспозицией выставки архивных документов «Вы работаете ради сохранения здоровья: к 100-летию аптечного дела в Волгоградской области» можно ознакомиться в фойе регионального Госархива до сентября 2024 года.

Отметим, в настоящее время в Волгограде работает одна производственная аптека на базе областного фармпредприятия. Провизоры изготавливают отвары, настои, разнообразные микстуры, порошки, присыпки и множество других различных лекарственных форм. В Волгограде существует только одна производственная аптека. На базе аптеки также находится единственный в регионе исторический музей фармакологии Волгоградской области: там хранятся древние сборники лекарств, приборы и подарки.

Напомним, задачу по развитию фармацевтической промышленности в Волгоградской области поставил глава региона Андрей Бочаров. С 2018 года функционирует научно-производственный фармацевтический центр медицинского университета.