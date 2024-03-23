День в истории 23 марта: 105 лет Башкортостану, авария Ever Given в Суэцком канале

Ключевые годовщины и дни рождения 23 марта 2024 года

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23 марта отмечается Всемирный день метеорологии, а также День работников гидрометеорологической службы России. Год назад Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль "За храбрость", три года назад произошла авария контейнеровоза Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, 105 лет назад опубликовано "Соглашение Российского рабоче-крестьянского правительства, что считается днем образования Башкирии. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре "Реального времени".

Кто родился: первый председатель правления Союза художников ТАССР и первый Герой Советского Союза

1879 — российский и советский искусствовед, один из основателей и первый председатель правления Союза художников ТАССР Петр Дульский (скончался 8 марта 1956 года). 1908 — советский летчик, генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский (скончался 29 апреля 1983 года). Первый Герой Советского Союза, звание получил за спасение экипажа парохода "Челюскин", который был раздавлен льдами. 1910 — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава (скончался 6 сентября 1998 года). Считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. Среди известных фильмов — "Расёмон", "Семь самураев", "Дерсу Узала" и т. д. Обладатель нескольких "Оскаров".

1931 — советский и швейцарский шахматист, многократный чемпион СССР Виктор Корчной (скончался 6 июня 2016 года). Известен тем, что сбежал из Советского Союза, и своими партиями за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова.

Кто скончался: основатель Московской консерватории, первая женщина-госсекретарь США

1881 — русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн (родился 14 июня 1835 года).1907 — российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист Константин Победоносцев (родился 2 июня 1827 года).2011 — англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор (родилась 27 февраля 1932 года). Обладательница трех премий "Оскар". Признается одной из величайших звезд в истории кино. 2021 — председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан, президент малой академии картинга "Титан" Евгений Шафранов.

2022 — американский политик и дипломат Мадлен Олбрайт (родилась 15 мая 1937 года). Первая в истории женщина, ставшая государственным секретарем США, она занимала пост в 1997—2001 годах.

Праздники: праздник метеорологов

Час Земли. Глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF)*, которая проводится в одну из последних суббот марта. В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Отмечается с 1961 года по решению ООН. Дата связана с тем, что 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации.

День работников гидрометеорологической службы России. Установлен указом президента Российской Федерации №812 от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.

События в истории: запатентовали лампочку, затопили орбитальную станцию "Мир", переименовали Астану в Нур-Султан

1839 — впервые появилось выражение "O.K.". Сегодня это популярное "о'кей". 1876 — русский электротехник Павел Яблочков запатентовал лампу с дугой накаливания.1891 — в Англии впервые использовали сетку на футбольных воротах.

1919 — в газете ВЦИК "Известия" опубликовано "Соглашение Российского рабоче-крестьянского правительства с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии". Именно эта дата считается днем образования Башкирии, а не 20 марта, когда было заключено это соглашение.1956 — провозглашена первая исламская республика. Речь о Пакистане.1957 — в "Литературной газете" был опубликован очерк "Мужество" журналиста "Советской Татарии" Яна Винецкого. Там впервые рассказывается о подвиге Михаила Девятаева и его товарищей — 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Девятаевым совершили побег из сверхсекретного немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде. 2001 — орбитальную станцию "Мир" свели с орбиты и затопили в Тихом океане. Базовый блок был выведен на орбиту Земли 20 февраля 1986 года. За все время эксплуатации здесь побывало 139 российских и зарубежных исследователей космоса. Были выполнены 23 международные программы экспериментальных исследований, 16,5 тысячи исследований, 78 выходов в космос.2001 — Государственный объединенный музей Республики Татарстан сменил свое название, став Национальным музеем республики.

2017 — Министерство юстиции РФ приостановило деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"** в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. 2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Название продержалось до 2022 года.2020 — Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы других государств, а также чартеры для вывоза россиян.2021 — композитор Эльмир Низамов получил премию президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Премия присуждена за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции. 2021 — произошла авария контейнеровоза Ever Given с 18 тысячами контейнеров, в результате он сел на мель и блокировал Суэцкий канал. Это вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок, который обходился в $400 млн в час. Канал освободили 29 марта, к этому времени там скопилось почти 500 различных судов.

2022 — президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Данное решение спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим. По его словам, без этого шага невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.2023 — Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль "За храбрость" двух степеней. Ею награждаются россияне "за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности". В перечне российских медалей награда стала третьей — после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".