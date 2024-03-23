Какие тайны хранят исторические достопримечательности Москвы?

Более 200 памятников архитектуры привели в порядок московские реставраторы в прошлом году. На этот год цели еще амбициознее – в работе у специалистов более 500 зданий, храмов и монументов. О том, какие тайны хранят исторические достопримечательности, выяснил корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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Мировой шедевр архитектуры – Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Первый каменный шатровый храм на Руси. Сочетание Ренессанса, готики и русского зодчества. Великий князь Василий III построил его в честь рождения долгожданного наследника – будущего государя Ивана Грозного. Но главная тайна этого места связана с именем другого правителя.

«2 марта 1917 года в день отречения Николая II в подклетье церкви в нижнем этаже найдена была чудотворная икона Божией Матери «Державная». Найдена она была, после того как жительнице слободы Перерва Евдокии Андриановой в течение февраля 1919-го было два сна», – рассказал заведующий сектором экскурсионного отдела музея-заповедника «Коломенское» Андрей Сальников.

Сейчас церковь покрыта лесами. Из-за сильного ветра и дождей пострадал фасад 500-летнего здания. Реставраторы приведут в порядок элементы из белого камня, цоколь, галерею и шатер храма. Их очистят от естественных повреждений, обработают защитными составами, восстановят историческую кладку и декор.

А это уже главное архитектурное достижение грозненского времени – собор Покрова на Рву. Он же – храм Василия Блаженного. Один из самых популярных символов России, также окруженный легендами. С историей строительства и перестроек собора, изменениями его внутреннего убранства можно познакомиться в музее архитектуры имени Щусева.

«Любой средневековый древнерусский памятник – это клубок тайн и вопросов, которые искусствоведы разгадывают с конца XIX века. Любое воссоздание их первоначального облика либо история их посвящения – это всегда разгадка научных тайн», – рассказал заместитель директора по научной работе Музея архитектуры им. А.В. Щусева Анатолий Оксенюк.

Также на выставке представлены уникальные предметы фасадного убранства храмов времен Ивана Грозного. Эти керамические иконы украшали вход Борисоглебского собора в городе Старице Тверской области. Им почти пять веков. И до сих пор ученые не знают, кто и почему решил их привнести в Русскую православную церковь.

«В Старице просто действовала уникальная керамическая мастерская, наша архитектура не знает таких примеров. Есть еще только собор в Дмитрове. Мастерство исполнения и сам тип поливной керамики – это уникальное явление для древнерусской архитектуры», – рассказала искусствовед, специалист отдела популяризации архитектуры Музея архитектуры им. А.В. Щусева Надежда Элиас.

Здесь же находки археологов, редкие чертежи, точнейшие макеты старинных монастырей. Многие экспонаты выставляются впервые. Благодаря новым методам исследований и архивным документам древние соборы теперь можно увидеть в их первозданном виде.