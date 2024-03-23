Что строго запрещено делать 23 марта, чтобы беды обошли дом стороной

В субботу волгоградцы вспоминают коринфских мучеников и мучениц, среди которых в народе особенно чтут Василису. Наши предки считали ее покровительницей вешних вод.

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На 23 марта существует ряд обычаев и примет, которые следует соблюдать, чтобы беды обошли стороной. Сегодняшний день лучше провести за домашними делами, также можно заняться весенними работами в огороде и на приусадебном участке.

Кроме того, день считается удачным для рыбалки. Наши предки верили, что Василиса наделяет воду особой силой. 23 марта запрещено лечить зубы, процедура может оказаться неудачной. Не стоит менять постельное белье, сон будет плохим.

День категорически не подходит для посещения ресторанов и клубов. Это может привести к проблемам со здоровьем. Запрещено отказывать нуждающимся в помощи, иначе беда постучится в дом.