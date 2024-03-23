Почему раньше русские всех иностранцев называли немцами

С иностранцами на Руси не церемонились – все приезжие для коренных жителей были исключительно немцами. На национальные различия обратили внимание значительно позже. Так откуда же пошло такое универсальное прозвище?

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Под одну гребёнку

Не особо разборчивыми в этническом вопросе были не только славяне. Всё началось ещё с глубокой древности, когда развитые римляне и греки представителей всех других народов, речь которых им была непонятна, именовали варварами. Дело в том, что в разговорах с кельтами, германцами, славянами постоянно слышалось словечко «вар-вар».

Связи между народами укреплялись, а этнические различия вскоре перестали воспринимать как нечто из ряда вон выходящее. Так первоначальное значение слова «варвар» и утратили. Варварами стали называть грубых и невежественных людей, которые что-либо портят или разрушают. Национальность здесь никакого значения не играла.

На Руси в отношении всех иностранцев прижилось другое слово. Многие европейцы, приезжающие в Россию, не знали русского языка. Общаться с ними было крайне трудно. Практически на любой вопрос славян ничего не понимающие приезжие предпочитали отвечать молчанием. Так появилась версия, согласно которой все иностранцы немые – не умеют говорить. Чаще всего в Россию в Средневековье наведывались жители Германии, Голландии и Англии. Как раз они и оказались первыми немцами. Позже выяснилось, что большинство гостей приезжает в страну всё же из Германии. Вот и было решено звать немцами только тех, кто покинул германские земли.

Как корабль назовёшь…

Кстати, немцы за всю историю получили от соседей рекордное количество прозвищ. Их именовали пруссаками, французы звали их «бошами», а в XX веке с лёгкой руки русских их стали именовать «фрицами» и «гансами» (производные от самых распространённых в Германии имён).

Были также в ходу названия для представителей других религий. Их на Руси величали басурманами. Считается, что это слово является искажённым вариантом слова «мусульманин».

А вот если кто-то из приезжих делал внушительный вклад в развитие страны, то он тут же становился «фрязином». Но в истории это прозвище закрепилось за итальянцами, так как из этой страны в Россию прибывало набольшее число умельцев – архитекторов, инженеров, оружейников.