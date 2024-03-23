Какие санкции ввели против СССР после начала Афганской войны

В конце 1979 года был осуществлён ввод советских войск в Афганистан. Так для СССР началась война, в которой погибли несколько тысяч граждан. А для стран капиталистического лагеря данное событие стало уникальным шансом проучить Москву, введя всевозможные санкции.

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Почти все против

Первыми осудили решение СССР в Вашингтоне. Президента США Джеймса Картера военное вмешательство во внутренние дела Афганистана возмутило настолько, что он незамедлительно вышел на связь с советским генсеком. Американский национальный лидер пригрозил негативными последствиями, на что Леонид Брежнев ответил – войска уйдут из азиатского государства сразу после того, как исчезнут причины, «вызвавшие просьбу Афганистана к Советскому Союзу».

14 января 1980 года на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 104 страны поддержали резолюцию с требованием вывести войска из Афганистана, ещё 18 членов организации оказались против, а столько же воздержались при голосовании.

Но США ещё до решения ООН начали действовать. Картер в ответ на советское вторжение пообещал отложить экономический и культурный обмен с СССР, сократить торговлю и перекрыть поставку наиболее важных товаров, отказать в продаже 17 млн тонн зерна, ограничить кредитование в США и странах-союзниках.

Экономический рикошет

Данные санкции в полной мере поддержала только Великобритания. Страны Западной Европы, конечно, тоже не упустили возможность наказать СССР, но всё же оказались более разборчивыми. Бить по себе они не хотели.

Некоторые ограничения действительно нанесли советской экономике существенный урон. Но досталось и США. Зерно, которое СССР так и не купил у американцев, девать было некуда. В Москве же обошлись продукцией, приобретённой в Аргентине, Австралии, Испании, Канаде, которые занимали менее жёсткую позицию. Эмбарго на поставку зерна действовало чуть более года. Его отменил уже следующий президент США Рональд Рейган.

Бойкотировали «Америка и Ко» Олимпийский Игры, прошедшие в 1980 году в Москве. Отказались от участия в соревнованиях спортсмены из 60 стран (по другим данным – 45). Те же атлеты, которые не желали жертвовать спортивной карьерой, выступали под флагами Международного Олимпийского комитета.

Вскоре стало понятно – разговор на языке санкций ни к чему хорошему не приведёт. От ограничений непременно пострадают обе стороны.