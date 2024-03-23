Стартовал музыкальный фестиваль "Восточный базар в Казани"

Вчера в национально-туристическом комплексе "Туган авылым" презентовали III международный музыкальный фестиваль национальных культур тюркских и восточных народов "Восточный базар в Казани". На авыз ачу, которое состоялось в комплексе, были приглашены генеральные консулы восточных стран в Казани и другие почетные гости.

Генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов рассказал о новшествах "Восточного базара в Казани — 2024". Он отметил, что начало фестиваля уже второй год приходится на священный месяц Рамазан. В этом году он пройдет с 20 по 30 ноября, а гала-концерт запланирован на 30 ноября в международном выставочном центре "Казань Экспо".

На презентации фестиваля выступили Ранис Габазов, Саида Мухаметзянова, Расим Фасихов и другие исполнители религиозных песен. Исмагил Биккинин прочитал проповедь, провел вечерний намаз и совершил дуа. После трапезы гости фестиваля отправились в мечеть комплекса "Туган авылым", чтобы совершить таравих-намаз.