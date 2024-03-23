Прусские древности: кирха Каукемена

Сегодня в рамках проекта «Прусские древности» мы отправимся в поселок Ясное Славского района Калининградской области, на самую границу с Литвой. По дороге даже придется проехать пограничный пост, который, впрочем, к легковым автомобилям с местными калининградскими номерами индифферентен. Здесь у широкой рыночной площади, покрытой брусчаткой, расположена достаточно хорошо сохранившаяся кирха самого начала XVIII века с изящной высокой башней.

Перед тем, как рассказать собственно о памятнике архитектуры, как это мы всегда делаем в «Прусских древностях» — несколько слов о самом населенном пункте, который далеко не всегда назывался «Ясное».

© Фото Алексея Паевского

Ясное находится в 18 километрах от райцентра Славское и в более чем ста километрах от самого Калининграда (по трассе выйдет от 129 до 144 километров, при этом последний вариант — самый быстрый). За полтысячи лет своего существования Ясное дважды сменило название — и оба раза в XX веке. Большую часть времени этот населенный пункт назывался Каукемен. Его предыстория начинается в XIV веке, когда для того, чтобы защищать суда, поднимавшиеся из Куршского залива к замку Рагнит по реке Мемель (ныне — Неман), был построен небольшой замок Каукемен, названный так по реке Кауке (ныне — Матросовка). Замок впервые упоминается в 1466 году, а вот поселение рядом — в 1532 году, когда герцог Альбрехт пожаловал некоему Якобу Борну (не путать с Джейсоном) корчму. Так с кабака и началась история этого городка, в 1938 году переименованном в Кукернезе, а в 1946 — в Ясное.

© Фото Алексея Паевского

Где кабак — там и кирха. В 1549 году тот же Якоб Борн получил права на рыбный промысел на Немане и в том же году в Каукемене появилась первая деревянная кирха.

© Фото Алексея Паевского

В 1576 году эту кирху снесли, построили новую, тоже деревянную. В 1661 году процедуру повторили — но и этой кирхи хватило на полвека: в 1702 году хроники писали, что «слово Божье могло быть провозглашено только при величайшей опасности для жизни». Поэтому в 1706 году при участии архитектора Иоахима Людвига Шультхайса фон Унфридта и под руководством Пауля Лагевальда из Трумпайтена построили новый массивный каменный неф с деревянной колокольней и полигональным завершением. Деревянная колокольня простояла дольше всех деревянных кирх на этом месте — аж до 1881-1884 года, когда ее заменила стройная и высокая башня, дожившая до наших времен. На ней было четыре колокола и башенные часы.

© inscience.news

Увы, из-за халатности при пайке водосточного желоба, 27 мая 1904 года кирха полностью выгорела — восстановление ее заняло два года. Храм, значительно увеличенный в размере и рассчитанный на 1000 сидячих и 500 стоячих мест, был вновь освящен 9 декабря 1906 года.

© Фото Алексея Паевского

Храм пережил войну, немецкие источники пишут, что в 1947 году на его органе можно еще было играть. Затем сам храм переделали в склад, а башня стала водонапорной. В 1980-х крыша кирхи обрушилась, в 1992 году, когда храм передали Русской православной церкви, она обрела временную кровлю. Сейчас (на февраль 2024 года) храм обнесен забором и реставрируется.

© Фото Алексея Паевского