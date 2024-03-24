Крупнейшие теракты в истории России: хронология

Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин зашла в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В концертном зале вот-вот должно было начаться выступление группы «Пикник». Неизвестные расстреляли зрителей, затем в здании произошел пожар, уничтоживший значительную часть «Крокуса», а преступники скрылись. Задержать подозреваемых спецслужбам удалось уже на следующий день. По данным Следственного комитета, в результате атаки не выжило более 130 человек. Нападение на «Крокус Сити Холл» стало крупнейшим по количеству жертв с момента захвата заложников в школе №1 в Беслане (Северная Осетия) — в 2004 году трагедия унесла жизни России с 1995 года.

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Теракт в Буденновске

Группа из 195 вооруженных боевиков под командованием террориста Шамиля Басаева, стоящего за организацией ряда резонансных терактов в России, напала на город Буденновск в Ставропольском крае 14 июня 1995 года. Террористы на трех военных грузовиках КамАЗ и милицейском автомобиле ВАЗ-2106 пересекли границу между Чечней и Ставропольским краем. На блокпостах переодетые в правоохранителей боевики говорили, что везут из Чечни тела военнослужащих и просили пропустить их без проверки. В итоге машины все-таки отправили в местное отделение МВД.

Боевики атаковали административные и жилые здания, а также местное отделение МВД. После они согнали почти 1600 жителей в городскую больницу и взяли их в заложники. Всего в результате теракта погибли 129 человек, 317 были ранены. Шамиля Басаева ликвидировали в 2006 году в результате спецоперации ФСБ России в Ингушетии, к 2005 году в ходе контртеррористической операции в Чечне было уничтожено 30 причастных к теракту боевиков, к 2019-му еще 31 участник атаки получил длительный тюремный срок, еще 29 были объявлены в розыск.

Взрыв жилого дома в Каспийске

Взрыв прогремел 16 ноября 1996 года в девятиэтажном жилом доме №58 по улице Ленина в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы, столицы Дагестана. В доме проживали семьи российских пограничников из Каспийского погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи, а также оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. В результате трагедии погибли 68 человек, в их числе — 20 детей. Сегодня на месте дома №58 стоит стела в память о жертвах теракта.

Теракт в Буйнакске

4 сентября 1999 года у пятиэтажного жилого дома на улице Леваневского в дагестанском Буйнакске террористы взорвали грузовик с 2700 килограммами смеси аммиачной селитры и алюминиевого порошка. В доме жили семьи офицеров 136-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Всего в результате атаки погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка, около 150 человек получили ранения и увечья.

Взрыв на улице Гурьянова

В полночь с 8 на 9 сентября 1999 года взрыв произошел в московском девятиэтажном жилом доме №19 на улице Гурьянова. Два подъезда были полностью уничтожены, ударная волна частично деформировала соседний дом №17. Мощность взрыва составила примерно 350 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта 106 человек погибли, около 200 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшими (получившими ранения или моральные травмы) были признаны 690 человек.

Взрыв на Каширском шоссе

Взрыв прогремел в подвальном помещении восьмиэтажного жилого дома №6 на Каширском шоссе в Москве 13 сентября 1999 года. Мощность составила 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. 124 человека погибли, 9 получили ранения.

Теракт в Волгодонске

Рано утром 16 сентября 1999 года около девятиэтажки под номером 35 на Октябрьском шоссе Волгодонска (Ростовская область) сдетонировала взрывчатка, которой был нагружен припаркованный у дома автомобиль. Взрывной волной снесло фасад в двух блок-секциях, обрушились некоторые перекрытия и лестничные проемы. В соседних кварталах повыбивало окна и двери, в нескольких окрестных домах появились трещины.

В результате теракта в Волгодонске погибли 19 человек, почти 90 пострадали.

В организации и финансировании серии терактов 4-16 сентября признали виновными руководителей незаконного вооруженного формирования Исламский институт «Кавказ» Амира ибн аль-Хаттаба (известного как Хаттаб) и Исраила Ахмеднабиева (известного как Абу Умар Саситлинский, внесен в перечень террористов и экстремистов). Хаттаба ликвидировали в 2002 году, а Саситлинский в настоящее время живет вне России -- в 2023 году Интерпол исключил его из международного розыска.

Захват заложников на Дубровке

Вечером 23 октября 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке проходил второй акт мюзикла «Норд-Ост». Во время представления 40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым взяли в заложники 916 человек (артистов, сотрудников площадки, зрителей), в том числе 100 детей.

С 23 по 25 октября благодаря усилиям переговорщиков были освобождены около 60 пленников. 26 октября у Театрального центра прозвучали первые выстрелы, спецподразделения ФСБ России провели вынужденную операцию по освобождению мирных граждан. Начался штурм.

В результате теракта погибли 130 заложников: пятерых до начала штурма застрелили боевики, остальные ушли из жизни во время проведения спецоперации или позже в больнице. Все террористы были уничтожены.

Беслан

Во время торжественной линейки в бесланской школе №1 1 сентября 2004 года террористы под руководством Руслана Хучбарова (известного как Полковник) захватили более 1100 учащихся, их родственников и учителей. Само здание заминировали. Почти три дня боевики удерживали заложников в спортивном зале, отказывая им в еде, воде и справлении нужды.

Благодаря переговорам с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым — единственным человеком, которого террористы согласились впустить в здание, — 2 сентября были освобождены 26 женщин и детей. На следующий день члены оперативного штаба договорились о вывозе из здания тел заложников, которых боевики расстреляли после захвата.

Когда около полудня 3 сентября к школе за телами подъехали специалисты МЧС, в здании прогремели взрывы. Спецподразделения начали незапланированный штурм. Части заложников удалось спастись через окна и пролом в стене, образовавшийся после взрыва. Оставшихся боевики перевели в другие помещения школы. Бой с террористами шел до позднего вечера.

Теракт в Беслане унес жизни 334 человек, включая 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, а также двух специалистов МЧС

Все боевики, за исключением Нурпаши Кулаева (внесен в перечень террористов и экстремистов), были уничтожены. Кулаева приговорили к смертной казни, которую в связи с мораторием заменили на пожизненное лишение свободы. Ответственность за атаку взял на себя Шамиль Басаев.

Взрыв на Замоскворецкой линии метро

В 8:30 утра 6 февраля 2004 года на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» раздался взрыв. 20-летний террорист-смертник Анзор Ижаев активировал бомбу: она находилась в рюкзаке мужчины и сработала у первой двери второго вагона. Мощность взрыва была настолько велика, что многих погибших удалось опознать только после генетической экспертизы, а третий вагон буквально «сложился в гармошку». В результате произошедшего погиб 41 человек, не считая террориста, 250 пострадали.

Как установило следствие, организаторами и исполнителями атаки были участники ваххабитской группировки «Джамаат моджахедов Карачая».

Теракты в московском метрополитене

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошли утром 29 марта 2010 года. Первый прогремел на «Лубянке» в 7:57: во втором вагоне поезда «Красная стрела», следовавшего на север, террористка-смертница привела в действие взрывное устройство. Из-за осколков арматуры и болтов, летящих в стороны с огромной скоростью, на месте погибли 24 человека. В 8:39 другая смертница активировала пояс шахида в третьем вагоне поезда на станции «Парк культуры». Погибли 12 человек. Общее число жертв обоих терактов — 40 (позднее в больницах скончались еще четыре человека), 88 получили ранения.

Ответственность за теракт взял на себя чеченец Доку Умаров: с 2006-го он был президентом непризнанной Ичкерии (организация признана террористической и запрещена в России), а в 2007 году заявил о создании «Имарата Кавказ» (запрещенной в России террористической организации) и стал его верховным лидером. В 2013 году Умарова ликвидировали.

Теракт в аэропорту Домодедово

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев произвел взрыв в толпе встречающих в московском аэропорту Домодедово, втором по объему пассажиропотока в России. В результате трагедии погибли 37 человек, более 170 были ранены.

Ответственность также взял на себя Доку Умаров.

Взрыв самолета над Синаем

Самолет Airbus 321 (A321) российской авиакомпании «Когалымавиа» (с 2012 года — Metrojet) потерпел крушение на севере Синайского полуострова, в 100 километрах от египетского города Эль-Ариш, 31 октября 2015 года.

Борт выполнял чартерный рейс №9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ), однако виновные до сих пор не установлены.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в петербургском метрополитене прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Следственного комитета России, теракт осуществил Акбаржон Джалилов. По обвинению в подготовке также были задержаны 11 человек, все они получили длительные тюремные сроки.

В результате трагедии пострадали 67 человек, 16 погибли — в их числе и сам исполнитель теракта.

Атака на колледж в Керчи

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков напал на Керченский политехнический колледж. Во время большой перемены он подорвал самодельную бомбу в столовой, а затем стал расстреливать из ружья бежавших в панике студентов, расправился с двумя сотрудниками колледжа. После Росляков покончил с собой.

Жертвами теракта стали 20 человек, исключая преступника, 67 пострадали.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.

В результате трагедии погибли, по данным на вечер 23 марта, 133 человека, поисковые работы продолжаются. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 причастных к теракту человек, включая его исполнителей. Позже Путин выступил с обращением к россиянам и пообещал покарать всех виновных в нападении.

По данным ФСБ, атака была тщательно спланирована: они заранее спрятали оружие в тайнике, а после теракта намеревались пересечь границу России с Украиной, где для них было подготовлено «окно». До границы они так и не доехали: преступников задержали силовики.