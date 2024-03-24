$92.61+0.66100.22-0.15
Почта

Крупнейшие теракты в истории России: хронология

Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин зашла в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В концертном зале вот-вот должно было начаться выступление группы «Пикник». Неизвестные расстреляли зрителей, затем в здании произошел пожар, уничтоживший значительную часть «Крокуса», а преступники скрылись. Задержать подозреваемых спецслужбам удалось уже на следующий день. По данным Следственного комитета, в результате атаки не выжило более 130 человек. Нападение на «Крокус Сити Холл» стало крупнейшим по количеству жертв с момента захвата заложников в школе №1 в Беслане (Северная Осетия) — в 2004 году трагедия унесла жизни России с 1995 года.

Крупнейшие теракты в истории России: хронология
© Lenta.ru

Теракт в Буденновске

Группа из 195 вооруженных боевиков под командованием террориста Шамиля Басаева, стоящего за организацией ряда резонансных терактов в России, напала на город Буденновск в Ставропольском крае 14 июня 1995 года. Террористы на трех военных грузовиках КамАЗ и милицейском автомобиле ВАЗ-2106 пересекли границу между Чечней и Ставропольским краем. На блокпостах переодетые в правоохранителей боевики говорили, что везут из Чечни тела военнослужащих и просили пропустить их без проверки. В итоге машины все-таки отправили в местное отделение МВД.

Боевики атаковали административные и жилые здания, а также местное отделение МВД. После они согнали почти 1600 жителей в городскую больницу и взяли их в заложники. Всего в результате теракта погибли 129 человек, 317 были ранены. Шамиля Басаева ликвидировали в 2006 году в результате спецоперации ФСБ России в Ингушетии, к 2005 году в ходе контртеррористической операции в Чечне было уничтожено 30 причастных к теракту боевиков, к 2019-му еще 31 участник атаки получил длительный тюремный срок, еще 29 были объявлены в розыск.

Взрыв жилого дома в Каспийске

Взрыв прогремел 16 ноября 1996 года в девятиэтажном жилом доме №58 по улице Ленина в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы, столицы Дагестана. В доме проживали семьи российских пограничников из Каспийского погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи, а также оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. В результате трагедии погибли 68 человек, в их числе — 20 детей. Сегодня на месте дома №58 стоит стела в память о жертвах теракта.

Теракт в Буйнакске

4 сентября 1999 года у пятиэтажного жилого дома на улице Леваневского в дагестанском Буйнакске террористы взорвали грузовик с 2700 килограммами смеси аммиачной селитры и алюминиевого порошка. В доме жили семьи офицеров 136-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Всего в результате атаки погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка, около 150 человек получили ранения и увечья.

Взрыв на улице Гурьянова

В полночь с 8 на 9 сентября 1999 года взрыв произошел в московском девятиэтажном жилом доме №19 на улице Гурьянова. Два подъезда были полностью уничтожены, ударная волна частично деформировала соседний дом №17. Мощность взрыва составила примерно 350 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта 106 человек погибли, около 200 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшими (получившими ранения или моральные травмы) были признаны 690 человек.

Взрыв на Каширском шоссе

Взрыв прогремел в подвальном помещении восьмиэтажного жилого дома №6 на Каширском шоссе в Москве 13 сентября 1999 года. Мощность составила 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. 124 человека погибли, 9 получили ранения.

Теракт в Волгодонске

Рано утром 16 сентября 1999 года около девятиэтажки под номером 35 на Октябрьском шоссе Волгодонска (Ростовская область) сдетонировала взрывчатка, которой был нагружен припаркованный у дома автомобиль. Взрывной волной снесло фасад в двух блок-секциях, обрушились некоторые перекрытия и лестничные проемы. В соседних кварталах повыбивало окна и двери, в нескольких окрестных домах появились трещины.

В результате теракта в Волгодонске погибли 19 человек, почти 90 пострадали.

В организации и финансировании серии терактов 4-16 сентября признали виновными руководителей незаконного вооруженного формирования Исламский институт «Кавказ» Амира ибн аль-Хаттаба (известного как Хаттаб) и Исраила Ахмеднабиева (известного как Абу Умар Саситлинский, внесен в перечень террористов и экстремистов). Хаттаба ликвидировали в 2002 году, а Саситлинский в настоящее время живет вне России -- в 2023 году Интерпол исключил его из международного розыска.

Захват заложников на Дубровке

Вечером 23 октября 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке проходил второй акт мюзикла «Норд-Ост». Во время представления 40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым взяли в заложники 916 человек (артистов, сотрудников площадки, зрителей), в том числе 100 детей.

С 23 по 25 октября благодаря усилиям переговорщиков были освобождены около 60 пленников. 26 октября у Театрального центра прозвучали первые выстрелы, спецподразделения ФСБ России провели вынужденную операцию по освобождению мирных граждан. Начался штурм.

В результате теракта погибли 130 заложников: пятерых до начала штурма застрелили боевики, остальные ушли из жизни во время проведения спецоперации или позже в больнице. Все террористы были уничтожены.

Беслан

Во время торжественной линейки в бесланской школе №1 1 сентября 2004 года террористы под руководством Руслана Хучбарова (известного как Полковник) захватили более 1100 учащихся, их родственников и учителей. Само здание заминировали. Почти три дня боевики удерживали заложников в спортивном зале, отказывая им в еде, воде и справлении нужды.

Благодаря переговорам с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым — единственным человеком, которого террористы согласились впустить в здание, — 2 сентября были освобождены 26 женщин и детей. На следующий день члены оперативного штаба договорились о вывозе из здания тел заложников, которых боевики расстреляли после захвата.

Когда около полудня 3 сентября к школе за телами подъехали специалисты МЧС, в здании прогремели взрывы. Спецподразделения начали незапланированный штурм. Части заложников удалось спастись через окна и пролом в стене, образовавшийся после взрыва. Оставшихся боевики перевели в другие помещения школы. Бой с террористами шел до позднего вечера.

Теракт в Беслане унес жизни 334 человек, включая 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, а также двух специалистов МЧС

Все боевики, за исключением Нурпаши Кулаева (внесен в перечень террористов и экстремистов), были уничтожены. Кулаева приговорили к смертной казни, которую в связи с мораторием заменили на пожизненное лишение свободы. Ответственность за атаку взял на себя Шамиль Басаев.

Взрыв на Замоскворецкой линии метро

В 8:30 утра 6 февраля 2004 года на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» раздался взрыв. 20-летний террорист-смертник Анзор Ижаев активировал бомбу: она находилась в рюкзаке мужчины и сработала у первой двери второго вагона. Мощность взрыва была настолько велика, что многих погибших удалось опознать только после генетической экспертизы, а третий вагон буквально «сложился в гармошку». В результате произошедшего погиб 41 человек, не считая террориста, 250 пострадали.

Как установило следствие, организаторами и исполнителями атаки были участники ваххабитской группировки «Джамаат моджахедов Карачая».

Теракты в московском метрополитене

Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошли утром 29 марта 2010 года. Первый прогремел на «Лубянке» в 7:57: во втором вагоне поезда «Красная стрела», следовавшего на север, террористка-смертница привела в действие взрывное устройство. Из-за осколков арматуры и болтов, летящих в стороны с огромной скоростью, на месте погибли 24 человека. В 8:39 другая смертница активировала пояс шахида в третьем вагоне поезда на станции «Парк культуры». Погибли 12 человек. Общее число жертв обоих терактов — 40 (позднее в больницах скончались еще четыре человека), 88 получили ранения.

Ответственность за теракт взял на себя чеченец Доку Умаров: с 2006-го он был президентом непризнанной Ичкерии (организация признана террористической и запрещена в России), а в 2007 году заявил о создании «Имарата Кавказ» (запрещенной в России террористической организации) и стал его верховным лидером. В 2013 году Умарова ликвидировали.

Теракт в аэропорту Домодедово

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев произвел взрыв в толпе встречающих в московском аэропорту Домодедово, втором по объему пассажиропотока в России. В результате трагедии погибли 37 человек, более 170 были ранены.

Ответственность также взял на себя Доку Умаров.

Взрыв самолета над Синаем

Самолет Airbus 321 (A321) российской авиакомпании «Когалымавиа» (с 2012 года — Metrojet) потерпел крушение на севере Синайского полуострова, в 100 километрах от египетского города Эль-Ариш, 31 октября 2015 года.

Борт выполнял чартерный рейс №9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ), однако виновные до сих пор не установлены.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в петербургском метрополитене прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Следственного комитета России, теракт осуществил Акбаржон Джалилов. По обвинению в подготовке также были задержаны 11 человек, все они получили длительные тюремные сроки.

В результате трагедии пострадали 67 человек, 16 погибли — в их числе и сам исполнитель теракта.

Атака на колледж в Керчи

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков напал на Керченский политехнический колледж. Во время большой перемены он подорвал самодельную бомбу в столовой, а затем стал расстреливать из ружья бежавших в панике студентов, расправился с двумя сотрудниками колледжа. После Росляков покончил с собой.

Жертвами теракта стали 20 человек, исключая преступника, 67 пострадали.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.

В результате трагедии погибли, по данным на вечер 23 марта, 133 человека, поисковые работы продолжаются. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 причастных к теракту человек, включая его исполнителей. Позже Путин выступил с обращением к россиянам и пообещал покарать всех виновных в нападении.

По данным ФСБ, атака была тщательно спланирована: они заранее спрятали оружие в тайнике, а после теракта намеревались пересечь границу России с Украиной, где для них было подготовлено «окно». До границы они так и не доехали: преступников задержали силовики.

Истории
Владислав Росляков
Акбаржон Джалилов
ХАТТАБ
Магомед Евлоев
Мовсар Бараев
Руслан Аушев
Александр Бортников
Доку Умаров
Шамиль Басаев
Владимир Путин
Следственный комитет
Аэропорт Домодедово
Когалымавиа
Имарат Кавказ
ФСБ
Интерпол
Исламское государство