«Парень вел нас в полной темноте». Как россияне спасали друг друга в «Крокусе»

22 марта террористы устроили в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» самый страшный теракт в истории России со времен Беслана. Там должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». В зале был аншлаг, билетов в продаже не оставалось. Когда вооруженные автоматами люди вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по всем подряд, началась паника. Затем они подожгли «Крокус Сити Холл» и сбежали, а люди блуждали в дыму и задыхались в туалетах и на лестничных клетках. По официальным данным, погибли 133 человека, и эта цифра обновляется. Однако многим удалось спастись — в том числе благодаря тем, кто случайно оказался рядом. Их истории — в материале «Ленты.ру».

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Террористы шли, расстреливая всех на своем пути — паля по людям, забившимся в углы в надежде, что их не заметят; останавливаясь и методично добивая раненых; перезаряжаясь и продолжая стрелять.

В большом зале, где все было готово к выступлению группы «Пикник» и симфонического оркестра, долго не могли поверить, что звуки, доносящиеся из коридора, это автоматные очереди. Потом понимание этого стало прокатываться волнами, от нижних этажей до верхних. В какой-то момент стрельба стала совершенно безостановочной — один террорист, вероятно, сменял другого, пока тот перезаряжался, и так по кругу.

Видео с места теракта — множество, но очень мало таких, где были бы слышны сообщения по громкой связи с четким указанием того, что нужно делать.

На одном из видео, опубликованном изданием Baza, без склеек запечатлены семь минут эвакуации группы людей (оно снято не в главном зале, а в фойе). Только спустя почти пять минут после включения камеры на заднем фоне звучит оповещение с просьбой покинуть зал по техническим причинам. Редкие сотрудники, на долю секунды попадающие в кадр, выглядят растерянно (хотя известно и о случаях, когда охранники и работники гардероба выводили группы людей).

Когда террористы оказались в зале, рассчитанном на тысячи зрителей, многим бежать было уже поздно. Сотни людей прятались за рядами кресел в надежде, что их не заметят. Но террористы достали горючее и начали поджигать все вокруг.

«Была уверена, что не выйду»

Россиянка по имени Екатерина в это время скрывалась от террористов в туалете для инвалидов. Она рассказала, что с ней была подруга. Но в их убежище стал проникать дым. Когда комнату уже заволокло, они приняли решение перебежать в большой туалет. Там они умылись, намочили одежду, но поняли, что и здесь становится тяжело дышать. Екатерина и ее подруга подумали, что скоро умрут.

Им помог совершенно незнакомый парень, который, как и девушки, в тот момент находился в «Крокус Сити Холле».

"Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел -- парень вел нас в полной темноте, мы только за его свитер держались Екатерина очевидица теракта в «Крокусе»". Екатерина, очевидица теракта в «Крокусе».

Неизвестный молодой человек в условиях крайне низкой видимости сумел найти выход на улицу и спасти группу людей. Девушки всю ночь лежали в больнице под капельницами и в кислородных масках. Сейчас состояние их здоровья наладилось.

«В грудь ему несколько выстрелов, и он упал на нее»

Другой посетитель концерта в «Крокусе» — 25-летний мужчина с инвалидностью Максим Вербенин. Он закрыл собой свою девушку, а сам погиб.

Как рассказала SHOT мать Максима, мужчина и его спутница Наталья Черноус незадолго до концерта прислали совместное фото. Она обрадовалась за них в тот момент: те долго ждали концерт «Пикника».

Пара сначала не поняла, что происходит. Потом они увидели, как люди бегут в сторону выхода, и побежала за толпой. На эвакуационных выходах не было пандусов.

"Я, говорит, поворачиваю голову и вижу, что в грудь ему несколько выстрелов, и он упал на нее мама погибшего молодого человека". Мама погибшего молодого человека

Максим погиб на месте, а Наталья смогла выжить. Сейчас она госпитализирована.

По словам матери Максима, молодой человек прекрасно пел и нередко выступал. С Натальей они встречались несколько лет. Девушка была фанаткой группы «Пикник», и билеты на концерт Максим купил ей в подарок — это был сюрприз.

«Он отнял у него автомат»

Один из зрителей концерта в «Крокусе», по свидетельствам очевидцев, сумел обезвредить террориста и тем самым спас жизни десяткам людей.

Это видела пенсионерка по имени Елена. Она рассказала, что пришла на концерт со своей дочерью и знакомым. Они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. Многие зрители сначала приняли ее за фейерверк, но затем поняли, что концертный зал захватили террористы.

Многие побежали к сцене, ведь в той стороне находился запасной выход. Однако чуть позже Елена заметила, что около сцены стоит один из террористов и расстреливает всех, кто бежит в ту сторону.

Женщина спряталась за щитком и стала ждать. Когда стрельба чуть затихла, она увидела, что неизвестный молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом.

"Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил Елена очевидица теракта в «Крокусе»". Елена, очевидица теракта в «Крокусе»

По ее словам, благодаря этому несколько десятков человек смогли выбраться из здания.

Мужчина выжил после схватки с террористом. Он рассказал «России 24», что увидел дикий ужас в глазах супруги и понял, что должен что-то сделать.

В этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов мощных, и мы его вырубили очевидец теракта в «Крокусе». Очевидец теракта в «Крокусе»

«Собрал 50 других детей и пошел искать выход»

Еще один спасшийся и спасший других — россиянин по имени Олег. Он помог вывести из горящего концертного зала 50 детей, сам держа на руках девятимесячного младенца. В момент начала теракта он вместе с семьей был на бальном конкурсе в танцевальном зале, который затем полностью сгорел.

Олег рассказал, что, когда началась стрельба, он и дети были на самом верхнем этаже в 15-м зале. Повалил дым, началась паника, выйти из здания удалось лишь через полчаса. Как утверждается в публикации, мужчина взял свою семью, «собрал 50 других детей и пошел искать выход».

Он открыл одну из главных дверей на этаже, там оказалось все в дыму. Им пришлось спускаться вниз, где выход был огорожен железным забором.

Олег передал младенца незнакомым людям, а сам вместе с прохожими снес ограждение. Его семья и другие спасшиеся были одними из последних, кому удалось уехать на метро.

«Схватил и сказал: "Бежим!"»

Дочь известных космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения Рюмина сначала попала в список погибших, однако на самом деле она смогла спастись — ошибка возникла из-за паспорта, который она обронила во время теракта. Евгения приехала на концерт группы вместе с мужем, друзьями и свекром.

Ее семья застала нападение террористов в очереди к металлическим рамкам. Рюмины приехали на концерт попозже, чтобы не стоять в гигантских очередях. Тут они и услышали выстрелы. Семье помог неизвестный мужчина.

"Мужчина меня схватил и сказал: «Бежим!» Муж с друзьями скрылся на втором этаже. Муж сказал бежать на МКАД. Потом мы там все встретились. В итоге поймали такси и уехали". Евгения Рюмина

Другой молодой музыкант вывел людей из горящего «Крокуса» прямо сквозь дым. Он, как и многие, пришел на концерт с девушкой. Когда она отошла в уборную, в здании раздались звуки стрельбы. Тогда модой человек ринулся в туалет и заперся там вместе с ней и другими людьми.

Когда дым начал заполнять помещение, мужчина решил, что нужно спасаться. Практически ничего не было видно, и ему пришлось на ощупь искать выход. К счастью, он наткнулся на лестницу, и всей группе удалось выбраться из здания. Сейчас молодой человек — в больнице с отравлением угарным газом. Он идет на поправку.

«Наш второй день рождения»

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после атаки террористов.

Рутгер с мамой Ларисой пришли на фан-встречу, проходившую на концерте группы «Пикник». Проход в концертный зал затянулся, а сын с матерью не были знакомы с устройством «Крокуса», потому не смогли найти там гардероб.

До выступления они так и не дошли — сотрудник концертного зала сообщил им, что в здании террористы стреляют в людей, и показал, куда бежать. В это время уже началась паника, и люди толпой бежали к выходу. Маму музыканта зажало в дверях, а сам он подбежал и вырвал ее оттуда.

Эвакуироваться людям помогал и барабанщик группы «Пикник» Ильгиз Юнусов, который до последнего отказался покидать помещение — пока дым не заволок все вокруг.

Кроме того, бежать от террористов людям помогал и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин. Он спас свою команду операторов из 18 человек, которая готовилась вести запись концерта. Съемка уже должна была начаться, когда один из операторов услышал выстрелы. Тогда Поморин сказал всем бросать технику и выходить из зала.

"Среди операторов были шесть моих бывших студентов, я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось… Это наш второй день рождения". Иван Поморин

Они смогли открыть заклинившую металлическую дверь, через которую многие покинули здание.

Помогали жертвам террористов и люди, которые узнали об атаке из новостей. Один из очевидцев рассказал, что они вместе с другом сидели в кафе в районе Строгино, когда в новостях появилась первая информация о событиях в «Крокусе». Они сели в машину и поехали к месту происшествия — вывозить раненых. Это не единственный подобный случай.

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Российские силовые ведомства сообщили, что на территории Брянской области задержали четырех подозреваемых в совершении теракта. На допросе один из них заявил, что им обещали деньги за совершение теракта. Кто стоит за этой атакой, до сих пор неизвестно. 24 марта объявлено в России днем траура.