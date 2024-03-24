Что означает день траура и когда его объявляли в России

24 марта Владимир Путин объявил в России днём общенационального траура. Он связан с терактом, произошедшим вечером 22-го числа в концертном зале «Крокус сити холл». Группа террористов ворвалась в здание и расстреляла людей, а потом устроила там пожар. По последним данным Следственного комитета, погибло 133 человека. Рассказываем, что означает день траура, как он проходит и когда его уже объявляли в России.

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Что означает день траура

День общенационального траура назначают на уровне страны после крупных трагедий. Решающую роль при этом играет количество жертв и общественный резонанс события, отметил ТАСС. Нормативных актов, регулирующих объявление траура, нет. Решение принимает президент.

Что происходит в день траура:

приспускают государственные флаги; на древке флагов завязывают чёрную ленту; в теле- и радиопрограммах запрещено показывать рекламу; учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и программы.

Когда в России был день траура

Общенациональный траур в России объявляли 29 раз. В большинстве случаев причиной стали катастрофы, аварии, пожары, теракты и последствия военных действий, в которых погибли наши граждане. Например:

захват террористами школы в Беслане в 2004 году; землетрясение в Нефтегорске (Сахалин) в 1995 году; гибель шахтёров на шахте «Зыряновская» в Кемеровской области в 1997-м; катастрофа самолёта Ту-154 Минобороны РФ около Сочи в 2016-м.

И однажды траур объявили после смерти первого президента страны Бориса Ельцина в 2007 году.

С момента последнего общенационального траура до нынешнего прошло 5 лет. В марте 2018 года его объявили после гибели людей при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове.