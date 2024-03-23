В воскресенье православные жители Волгоградской области будут вспоминать святителя Евфимия Новгородского, патриарха Coфpoния Иepуcaлимcкoгo и святого Пиония Смирнского. В народе на 24 марта приходился Ефимoв дeнь – в эту дату было принято соблюдать определенные запреты и традиции.

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Будущий святитель Евфимий родился в Великом Новгороде в семье благочестивых христиан. Свои отроческие годы он посвятил изучению Божественного Писания, после чего решил принять иноческий чин. Архиепископ Симеон, узнав о добрых поступках Евфимия, назначил его на должность эконома архиепископского дома. Святитель также управлял Новгородской епархией и ревностно исполнял свой религиозный долг.

На Руси народный праздник Ефимoв дeнь часто связывали с кукушкой. Услышав пение этой птицы, наши предки звенели монетами. Считалось, что это убережет от серьезных проблем с деньгами.

24 марта запрещалось собирать березовый сок и выбрасывать старые вещи. Плохой приметой также считалось подолгу сидеть в одиночестве и плакать. На Ефимoв дeнь не стоит забирать котят у кошки и ругаться с близкими людьми.