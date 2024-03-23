Легенды про вампиров имеют под собой реальное основание — клинический вампиризм
Существуют ли вампиры и прочая кровососущая нечисть в реальной жизни, а не только в мифологии разных народов? По словам британского клинического психолога Брайана Шарплесса, некоторые классические киномонстры на самом деле могут быть объяснены редким психическим заболеванием.
Психолог объяснил, что вампиры действительно существуют. Это реальные люди, у которых диагностирован синдром Ренфилда, или клинический вампиризм — состояние, при котором человек глотает человеческую кровь, чтобы удовлетворить потребность, не связанную с питанием. То есть речь о маниакальной тяге к потреблению крови.
В основе этого состояния тяга не к самой крови, а к сексуальному удовлетворению, которое такой «монстр» испытывает при употреблении крови. Может даже доходить до оргазма в момент, когда больной человек пьёт кровь.
Некоторые из вампиров говорят и «о чувстве силы или единения со Вселенной», когда пьют кровь или просто пробуют её на вкус.
Но, как правило, люди с синдромом Ренфилда не опасны. Однако были случаи «жестоких вампиров», таких как серийный убийца Ричард Чейз, который по-настоящему выпил кровь нескольких жертв.