Народный календарь. Почему нельзя отказываться от еды 27 марта

По народному календарю 27 марта 2024 года отмечается праздник — Венедиктов день. Православная церковь вспоминает святого Венедикта Нурсийского.

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В этот день на Руси принято было с особым почтением относиться к домашним питомцам. При этом опасались смотреть на себя в зеркало до заката, так как были уверены, что оно может вытянуть энергию.

Кроме того, 27 марта запрещено покупать новую одежду, примерять ее, а также стричь волосы. Несмотря на это, стоит поменять постельное белье. Нельзя общаться с людьми, к которым есть чувство неприязни. Не разрешается отказываться от еды, иначе ближайшие сорок дней пройдут в нужде.

Приметы погоды

Гром предвещает плодородное лето, а туман — ненастное.

Если корова хуже доится, то скоро испортится погода.

Именины отмечают: Ростислав, Венедикт, Ираклий, Михаил.