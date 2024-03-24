Ученые показали лицо итальянского «вампира» 16-го века с кирпичом во рту

Им оказалась женщина, которая в 16-м веке была похоронена в братской могиле на венецианском острове Лазаретто-Нуово.

По данным «Аrkeonews», каменный кирпич был вбит в рот покойной из-за суеверий, что “нежить” будет питаться останками людей под землей и распространять чуму.

Эксперты по реконструкции лиц сформировали на основании 3D-сканов черепа образ пожилой женщины с седыми волосами и искривленным носом.

Ученые считают, что каменный кирпич вбили в рот покойной сразу же после ее кончины.

Судебный антрополог Маттео Боррини в свое время подробно исследовал массовые захоронения времен вспышки чумы в 1576 году.

«Вампиров не существует, но (...) люди в то время верили, что они существуют. Впервые мы нашли доказательства экзорцизма против вампира», — отметил специалист.

Анализ скелета подтвердил, что женщине на момент смерти шел 61-й год. Рацион питания европейки состоял из злаков и овощей, что указывает на ее низкое социальное положение.

«Предположительно идентифицировав вампира (...) они ввели камень в качестве элемента защиты, не давая ему питаться, а также заражать других людей», — подытожили исследователи.

Ранее стало известно, что древние жители Арктики носили необычные солнцезащитные очки.