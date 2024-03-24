У женщин-викингов нашли интригующие модификации черепа

По данным Current Swedish Archaeology (CSA), подобная бодимодификация была распространена среди скандинавских племен и викингов. Аналогичные находки археологи находят по всей Юго-Восточной Европе того же периода. Таким образом, имело место культурное заимствование необычной практики.

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Одна из покойниц покинула мир в возрасте 25-30 лет, в ее могиле ученые нашли дорогие украшения, что намекает на ее непростой статус в иерархии древнего сообщества. Исследователи предположили, что удлиненный череп нес соплеменникам какой-то важный смысл и сигнализировал о принадлежности к определенной касте.

Также свои модификации тела имели и мужчины. Так, для мужчин-воинов той эпохи характерно подпиливание зубов.

Ученые Топлак и Керк предположили, что изменения тела носило коммуникационный характер и сигнализировало обществу о статусе человека.

Ранее стало известно, что ученые показали 3D модель лица итальянского «вампира» 16-го века с каменным кирпичом во рту.