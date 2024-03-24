Народные приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день

25 марта по народному календарю - Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий. Туман в Феофанов день "съедает" снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса. Крестьяне разбрасывали зерно для птиц, которые были главными вестниками наступающей весны. Считалось, что этот обряд помогает приблизить наступление тепла.

Еще на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии. В Феофанов день из двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице. По этому поводу особо не горевали, ведь знали, что скоро придет настоящее тепло, которое подсушит дороги, вот тогда можно гулять сколько душе угодно.

В Феофанов день принято убирать в доме и окроплять порог святой водой, чтобы не могла войти нечисть. В каждый угол дома стоит положить по одной монетке для того, чтобы всегда был достаток, но делать это нужно строго после уборки.

Если в вашей семье наступил разлад, то в этот день нужно испечь пирог и поставить его на стол. Считается, что с помощью этого ритуала можно сгладить острые углы в отношении с близкими людьми.

25 марта нельзя уходить далеко от дома, а также планировать путешествия - дальняя дорога может привести к беде, а все намеченные планы не сбудутся. Нельзя долго спать - может привести к неприятностям и проблемам со здоровьем. Не стоит ругаться с близкими людьми и сквернословить - скандалы могут сказаться на здоровье и семейном достатке, поэтому важно сохранять уют и покой в семье. Нельзя ругать, бить, прогонять, оставлять голодными лошадей. Не рекомендуется что-либо брать бесплатно - можно вместе с вещью перенять на себя порчу. Нужно заплатить в обмен хотя бы символическую сумму денег. Нельзя одалживать вещи - к порче или сглазу. Свободным девушкам не стоит ломать ветки березы, чтобы на долгое время не остаться в одиночестве.