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Народные приметы на 25 марта 2024 года: что нельзя делать в этот день

25 марта по народному календарю - Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий. Туман в Феофанов день "съедает" снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса. Крестьяне разбрасывали зерно для птиц, которые были главными вестниками наступающей весны. Считалось, что этот обряд помогает приблизить наступление тепла.

Народные приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день
© globallookpress.com

Еще на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии. В Феофанов день из двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице. По этому поводу особо не горевали, ведь знали, что скоро придет настоящее тепло, которое подсушит дороги, вот тогда можно гулять сколько душе угодно.

В Феофанов день принято убирать в доме и окроплять порог святой водой, чтобы не могла войти нечисть. В каждый угол дома стоит положить по одной монетке для того, чтобы всегда был достаток, но делать это нужно строго после уборки.

Если в вашей семье наступил разлад, то в этот день нужно испечь пирог и поставить его на стол. Считается, что с помощью этого ритуала можно сгладить острые углы в отношении с близкими людьми.

25 марта нельзя уходить далеко от дома, а также планировать путешествия - дальняя дорога может привести к беде, а все намеченные планы не сбудутся. Нельзя долго спать - может привести к неприятностям и проблемам со здоровьем. Не стоит ругаться с близкими людьми и сквернословить - скандалы могут сказаться на здоровье и семейном достатке, поэтому важно сохранять уют и покой в семье. Нельзя ругать, бить, прогонять, оставлять голодными лошадей. Не рекомендуется что-либо брать бесплатно - можно вместе с вещью перенять на себя порчу. Нужно заплатить в обмен хотя бы символическую сумму денег. Нельзя одалживать вещи - к порче или сглазу. Свободным девушкам не стоит ломать ветки березы, чтобы на долгое время не остаться в одиночестве.

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