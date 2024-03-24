Стоит немного поплакать: народные приметы на 24 марта

Православная церковь 24 марта вспоминает архиепископа Евфимия II. В народе отмечается Ефимов день. Предки считали его птичьим, поскольку из тёплых стран массово возвращались пернатые.

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Что не стоит делать в грядущее воскресенье?

Ругаться с родителями — ссора может стать причиной длительного конфликта, а наступившее нескоро перемирие будет проходить очень тяжело;

Продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными;

Строить планы на будущее, иначе воплотить их в жизнь вряд ли удастся;

Беременным женщинам употреблять в пищу куриные яйца — это сулило тяжелые роды;

Что следует сделать 24 марта?

Женщинам в Ефимов день стоит поплакать. Наши предки верили, что в будущем году после такого ритуала слёз будет меньше.

Приметы погоды:

Если холода идут на спад, то лето будет тёплое;

Мыши на поля бегут — к неурожайному году;

Если ночью был иней, то днем снегопада не будет;

Вороны на земле — к морозу, на верхушке дерева — к теплу.