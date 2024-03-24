Участников Кущевской ОПГ помиловали после участия в спецоперации. Где они сейчас

Это члены известной в России организованной преступной группы (ОПГ) с прозвищами Буба и Бык, сообщил источник 161.ru в силовых структурах. Обоих в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Из тюрьмы они ушли на спецоперацию.

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По информации источника 161.ru, первым на спецоперацию отправился Буба. В этом ему помогли, так как в своё время он пошёл на сделку со следствием. Брать в ЧВК «Вагнер» его не хотели.

После возвращения со СВО мужчина живёт в одном из городов Краснодарского края. Он женился.

«Пока ведёт себя нормально, избегает злачных мест», — сообщил источник.

Бык тоже побывал на спецоперации, но в родные места ещё не вернулся. Он лежит в госпитале в ЛДНР после тяжёлого ранения. И, по данным источника, проведёт там ещё около четырёх месяцев.

«Сказать, куда он денется после больницы, сложно. Однозначно помилование у него на руках», — заявил он.

Третьего участника банды по кличке Вова Беспредел вагнеровцы отказались брать в свои ряды.

Чем известна Цапковская ОПГ

Цапковская, или Кущёвская ОПГ действовала с начала 1990-х годов в Краснодарском крае. Ее руководили двое братьев из станицы Кущёвской. Всего в банде было около 70 человек.

Они грабили, убивали, насиловали и занимались рэкетом. Известна по всей стране банда стала после произошедшего в станице Кущёвской в 2010 году. Тогда участники ОПГ убили 12 человек, среди которых было четверо детей.