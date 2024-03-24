Лунное затмение 25 марта: будет ли видно в России

Как отмечают ученые, продолжительность затмения составит более 4,5 часов.

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Луна 25 марта пройдет через северную часть полутени Земли во время полутеневого затмения. Это явление будет происходить с 7:53 до 12:32 по московскому времени.

Лунный диск останется полностью освещенным, но его яркость немного уменьшится. Наблюдать это смогут только люди с острым зрением или при помощи профессиональной фотоаппаратуры.

Потемнение южного края Луны будет заметно невооруженным глазом при ясной погоде, но это астрономическое явление не будет видно в Москве и большей части России. Наибольшая фаза затмения будет наблюдаться с Чукотского полуострова.

Как отмечают ученые, продолжительность затмения составит более 4,5 часов, а Луна в это время будет находиться в созвездии Девы. Ученые объясняют, что затмения Солнца и Луны происходят примерно раз в полгода, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии.

В зависимости от того, на каком расстоянии от центра тени оказывается Луна, выделяют полное, частичное и полутеневое затмения Луны. Такое разнообразие астрономических явлений обусловлено несовпадением плоскостей лунной и земной орбит.

Астрологи советуют во время лунного затмения избегать прямого взгляда на Луну, так как это может вызвать сильное эмоциональное истощение и депрессию.

В этот день рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, избегать негативных эмоций и не вступать в сомнительные финансовые операции. Также стоит быть особенно осторожным на дороге, поскольку чувство самоконтроля может снизиться.

Если во время лунного затмения возникает чувство тревоги, врачи рекомендуют отвлечься от негативных мыслей. Для этого можно заняться спортом, медитацией, принять ванну или послушать приятную музыку.