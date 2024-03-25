Чего нельзя делать в Феофанов день, чтобы беда обошла дом стороной

В понедельник православные волгоградцы чтут память преподобного монаха Фeoфaнa Иcпoвeдникa и отмечают праздник Лиддской иконы Божией Матери. В народе дата получила название Феофанов день.

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Согласно легенде, Феофан родился в знатной семье в Константинополе. Он вырос при дворе императора и получил высокий сан при Льве Хазаре.

Феофан женился, но с согласия супруги посвятил себя служению Богу. Его жена тоже приняла монашеский постриг. Погиб Феофан в темнице, куда был заключен во время гонений на христиан.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снег и оттаивает почва.

Туман с утра 25 марта считается хорошей приметой, предвещающей богатый урожай. Наши предки в этот день разбрасывали зерно для птиц и поили лошадей чистой водой из источника.

Сегодня стоит навести дома порядок, а также испечь пирог. Это поможет уберечься от бед и привлечь в дом благосостояние.

В Феофанов день нельзя давать и брать в долг, вернуть деньги будет очень непросто. Категорически запрещено ссориться, конфликт может сильно затянуться.

25 марта нельзя долго спать и бездельничать. Это приведет к бедности.

Нельзя что-либо брать бесплатно – можно вместе с вещью перенять порчу. За любой подарок нужно отдать символическую плату хотя бы в одну монетку.