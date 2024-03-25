Археологи нашли остатки древнего обеда возрастом 2850 лет

Археологи нашли остатки древнего обеда в деревне бронзового века 2850 лет спустя. Сам населенный пункт был расположен на территории современной Великобритании, пишет CNN.

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Ферма Маст была процветающей деревней бронзового века, она была расположена у реки в ​​восточной Англии. Но 2850 лет назад она сгорела — всего через девять месяцев после того, как ее жители построили ее.

На этом месте, которое эксперты называют «Британскими Помпеями», сохранилась редкая информация о людях бронзового века.

Обширные раскопки обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты жизни, в том числе ложку, брошенную в тарелке с недоеденной кашей, а также другие артефакты, такие как деревянные ведра и керамика.

«Одно из этих ведер… на внешнем дне было множество порезов, поэтому мы знаем, что люди, жившие в бронзовом веке, когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали это ведро вверх дном», — рассказал археолог из Кембриджского университета Крис Уэйкфилд.

Также другие археологи выяснили, что тысячу лет назад жители Чехии катались по льду на костях животных.