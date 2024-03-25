Фурсов раскрыл тайный план элиты «золотого миллиарда»

Всё больше государств на планете постепенно вводят национальные цифровые валюты.

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На это обратил своё внимание известный российский философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Мнение».

По его словам, несмотря на то, что мировая «цитадель демократии» в лице США не находится в авангарде данного процесса, именно её денежные власти могут со временем оседлать этот тренд и провернуть на основе новой технологии настоящую аферу века. Как полагает эксперт, Америка может пойти в этом вопросе намного дальше всех остальных стран.

В частности, как предрекает специалист, американское руководство может под этим предлогом фактически безболезненно ликвидировать все противоречия многолетней долларовой пирамиды долгов. Иначе говоря, властители могут просто на просто «обнулить» доллар. Элита может объявить о том, что отныне он становится полностью цифровым.

Все те люди, у которых была на руках наличка или даже счета в банке и деньги на карте, окажутся фактически в подвешенном положении, когда их заставят обменивать их сбережения в старых единицах расчётах на новые только по справке из налоговой службы, которая будет подтверждать происхождение каждого доллара.

В результате верхушка «золотого миллиарда» сможет оставить без денег миллионы самых обычных граждан, которые будет вынуждены за бесценок продавать свои реальные активы и начинать трудиться за цифровые средства расчёта, что называется, с чистого нуля. Подобной операции ещё никто и никто не осуществлял.