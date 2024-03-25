Приметы и поверья на 25 марта

По народному календарю 25 марта 2024 года отмечается Феофанов день. Также он называется Феофан – проломи наст, это связано с таянием снега. В этот день крестьяне поили лошадей из серебряной посуды или клали в ведро для питья серебряную вещь. В старину принято было в Феофанов день рано вставать и, выйдя на улицу, приветствовать весну. Перелетным птицам давали зерно, благодаря за принесенное тепло.

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В день Феофана запрещается бить, обижать, ругать или морить голодом лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности. Нельзя долго спать и лениться. Не стоит ругаться с родными и близкими, чтобы ссоры не растянулись надолго. Нельзя в этот день брать какие-либо вещи бесплатно, надо отдать за них хотя бы символическую монетку. Также не рекомендуется брать в долг, чтобы не быть в долгах весь год.

Согласно приметам, если 25 марта идет дождь, то будет хороший урожай ржи, а если вышел туман, то льна и овса. Тонкий лед на реках – к скудному урожаю. Если снег на муравейнике подтаял с северной стороны, то летом будет тепло, а если с южной – то лето будет прохладным. Если к Феофанову дню сошел снег, то лето может быть ненастным. Иней на деревьях – к дождливому июню.