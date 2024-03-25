Увидеть Париж - и усмирить! Как свергали Наполеона

В 1812 году Наполеон организовал и возглавил поход в Россию практически всех государств континентальной Европы. Александр I в 1813 году смог создать и вдохновить 6-ю антинаполеоновскую коалицию европейских держав. В 1814 году, когда австрийцы или англичане начинали разговор о мире, Александр I отвечал: "Это будет не мир, а перемирие, которое вам позволит разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый раз поспевать к вам на помощь за 400 лье. Не заключу мира, пока Наполеон будет оставаться на престоле" 1.

© Вступление союзников в Париж 31 марта 1814 года. Гравюра неизвестного художника

Глава царей

Это была обоснованная логика, исходящая из общего понимания европейской ситуации с непосредственным учетом русских интересов. И как писал А.С. Пушкин:

"Но бог помог - стал ропот ниже, И скоро силою вещей Мы очутилися в Париже, И русский царь главой царей".

Вскоре после того, как союзные державы во главе с российским монархом вошли в Париж, Наполеон подписал отречение от престола, и война закончилась. Боевые действия сменились на дипломатические комбинации и политические интриги.

Для российского императора после ухода со сцены его главного антипода настало время бурной международной деятельности, его авторитет безмерно возрос и в "концерте" победителей ему по праву принадлежала первая скрипка, как писал поэт В.А. Жуковский: "Вождь вождей, царей диктатор, Наш великий император".

Еще в 1805 году, Александр I, отправляясь на войну с Францией, надеялся погреться в лучах русских побед, а затем стал свидетелем катастрофического поражения при Аустерлице. Испив в полной мере горечь неудач, он вынужден был сделать вывод, что первым полководцем в Европе всегда будет его противник. Поэтому он выбрал для противоборства с французским императором другую сферу деятельности и с этого момента все силы направил в область высокой политики. Как дипломат он продемонстрировал широкое видение перспектив международной деятельности, способов управления ею, показал себя тонким мастером политического расчета, в чем ему отдавали должное многие его современники.

"Это - истинный византиец, - высказывался о нем Наполеон, - тонкий, притворный, хитрый" 2.

Кому вручить власть во Франции?

Международная ситуация в этот период не отличалась уникальностью, ее есть с чем сравнивать. Можно привести множество примеров в мировой истории, когда бывшие союзники, одержав победу над сильным противником, вступали в споры меж собой и становились на путь конфронтации уже друг с другом. Одно противоборство заканчивалось, но из-за диссонанса интересов в измененном миропорядке начиналось новое. И после изменения политического пейзажа в 1814 году каждая держава-победительница не была заинтересована в усилении влияния какого-либо государства, а не только России, хотя силы ее авторитета опасались в первую очередь.

Среди множества проблем по разграничению влияния и дележа территорий, имевших жизненное значение для входивших в коалицию великих держав, союзным монархам на тот момент необходимо было решить фундаментальные вопросы: что делать с побежденной Францией? Кому вручить верховную власть после Наполеона? Необходимо было вырабатывать общую точку зрения по вопросам послевоенного устройства Европы и судьбы Франции и при этом достичь договоренности и не допустить перерастания разногласий в новую войну между членами коалиции.

© Александр I на совещании с французскими генералами. Гравюра второй половины ХIХ века

Позиции представителей разных государств в отношении обсуждаемого вопроса существенно различались. Вступая в Париж, союзники не имели консолидированного мнения относительно будущего режима во Франции. Австрийцы были склонны поддерживать регентство жены Наполеона Марии-Луизы. Среди великих держав ярыми сторонниками реставрации Бурбонов выступала только Великобритания. А Александр I не особенно привечал "неисправимых" Бурбонов и его отношения с будущим французским королем всегда были более чем прохладными.

Историк С.М. Соловьев привел выдержки из переписки Людовика ХVIII с Александром I, особенно любопытны вежливые ответы (отказы в помощи королю) российского императора под самыми благовидными предлогами, в которых он, кстати, именовал его графом (Monsieur le Comte), хотя тот в эмиграции уже носил титул короля 3.

Из этой переписки следует, что император не только не разделял взгляды Бурбонов, но и считал, что такая помощь только повредит делу союзников. Справедливости ради укажем, что Александр I не мешал Бурбонам, но и не старался помочь, считая, что им будет не по силам управлять постреволюционной Францией. Хорошо известно, что на французский трон он сначала предлагал кандидатуру бывшего французского маршала Бернадотта (шведского принца Карла-Юхана) и даже подумывал о Э. Богарне 4. Позже, уже находясь в Париже, Александр I отказался выдать свою младшую сестру Анну за племянника короля герцога Беррийского 5.

Лишь бы без Наполеона

Большинство европейских монархов, конечно, высказывались за Бурбонов, но обсуждались самые разные варианты - вплоть до республики, лишь бы без Наполеона. Так, в беседе с представителем роялистов бароном Э.Ф.А. Витролем еще до вступления коалиционных войск в Париж русский монарх ("le roi des roi unis" - король союзных королей) якобы заявил, что для Бурбонов "бремя короны слишком тяжело", а вот "хорошо организованная республика лучше всего подходит духу французского народа", поскольку "столь долгое время в стране прорастали идеи свободы" 6.

Что же касается самой идеи реставрации на французском троне Бурбонов, то это была не только инициатива союзников. В этом деле отличился мастер смены политического платья Ш.М. де Талейран, очень гибкий и изощренный интриган, хорошо известный своей абсолютной беспринципностью и прагматизмом. Этот в прошлом наполеоновский министр иностранных дел за деньги продавал секретные документы русскому правительству в 1808-1811 годах, одновременно поставлял их и австрийцам.

Именно вокруг него сплотилась влиятельная оппозиция наполеоновскому режиму, терпеливо ожидающая, когда наступит ее час.

Интриги Талейрана

И все же будущее Франции очень сильно зависело от позиции российского императора. Александр I хотел поселиться в Париже в Елисейском дворце, но какой-то аноним сообщил, что существует угроза взрыва этого здания (якобы оно было заминировано). Талейран тут же предложил ему второй этаж своего особняка на улице Сен-Флорантен, где российский монарх провел двенадцать дней. Престиж Талейрана сразу резко возрос в парижских кругах знати.

19 (31) марта во второй половине дня Александр I именно здесь провел совещание первых лиц, где в принципе решился вопрос, кому править во Франции, поскольку готовым вердиктом, кому вверить власть, союзники не располагали. На совещании присутствовали российский император, прусский король, австрийцы К. Шварценберг и князь А.Г. Лихтенштейн, русский генерал К.О. Поццо ди Борго, К.В. Нессельроде, Ш.М. Талейран и близкий к нему Э.И. Дальберг.

© Портрет Ш.М. де Талейрана. 1808 год

Талейран продемонстрировал все свое дипломатическое мастерство, чтобы уверить собравшихся в том, что простой народ предпочитал монархию, поэтому существовала необходимость восстановления старой королевской династии на престоле как единственной легитимной перспективы.

В какой степени ему удалось убедить российского императора в правильности своего мнения сказать трудно, но именно в тот день Александр I подписал от имени союзников декларацию, в которой подчеркивалось, что союзные монархи не станут вести переговоров с Наполеоном или с членами его семьи. Предлагалось также, чтобы Сенат избрал Временное правительство Франции и выработал новую конституцию под гарантии союзных монархов, а они готовы признать любое новое общественное устройство, которое предпочтет французский народ [9]. Гарантировалось также сохранение целостности Франции в том виде, в каком она существовала при законных королях.

Избрать же форму правления Александр I хотел предоставить голосу нации.

Голос уставшей нации

Голос французской нации тогда выражала буржуазия. О том, что во Франции (особенно среди нотаблей) давно зрело недовольство императором, очень хорошо написал авторитетный французский наполеоновед Ж. Тюлар:

"Начиная с 1808 года, буржуазия мечтала отделаться от своего "спасителя", который перестал ее устраивать, однако не решалась на изменения, способные ущемить ее интересы. Неблагодарность умерялась трусостью. Поражения наполеоновской армии стали для буржуазии тем предлогом, которого она долго ждала. Нотабли были не в состоянии собственными силами свергнуть императора, они нуждались в помощи извне" 7.

Окончательное падение построенного им имперского здания произошло не только вследствие военных успехов союзников. Очень важный вывод в свое время сделал Ч.Д. Исдейл. По его мнению, "империя разрушалась изнутри в той же мере, в какой она терпела поражения извне" 8.

На окончательное решение повлияли даже не наспех организованные демонстрации роялистов или мастерство закулисных интриг аморального и хитроумного ренегата Талейрана, а мнение представителей французской буржуазии, выраженное генеральным советом Департамента Сены (то есть Парижа).

© Карикатура. 1813 год

Этот государственный орган первым заявил о неподчинении власти Наполеона и выступил за восстановление старой королевской династии. Благодаря манипуляциям Талейрана 20 марта (1 апреля) 1814 года созвали заседание Сената, который проголосовал за создание Временного правительства (пять членов во главе с Талейраном), и на следующий день провозгласил смещение с трона Наполеона и членов его семьи.

По словам Т. Ленца: "Палаты поймали его на слове в 1814 году, когда проголосовали за отрешение его от власти за то, что он "разорвал пакт, который связывал его с французским народом"" 9.

Но это юридические тонкости, используемые роялистской оппозицией, большинству были малопонятны. Династия Бурбонов была восстановлена на троне благодаря усилиям этих двух вышеупомянутых государственных органов Франции. В целом же для французской нации в этом вопросе была характерна усталость от войн, полное равнодушие и крайняя апатия.

Легитимность режима

Необходимо признать: Александр I легко дал себя убедить Талейрану, что Франция жаждет Бурбонов, не имевших социальной опоры в стране. Восстановление королевской власти было на руку старой лисице Талейрану, а буржуазия согласилась терпеть уже почти забытую династию. Союзникам в целом было не с руки провозглашать низвержение Наполеона или призывать на трон Бурбонов, хотя это был вопрос уже почти решенный. Это сделали сами французы.

Да и дальнейшие события играли на руку Бурбонам. После первого отречения Наполеона в пользу сына маршал О.Ф.Л. Вьесс де Мармон по предварительной договоренности с союзниками увел свой корпус из-под Фонтенбло и фактически перешел на их сторону. Это предательство Мармона (как полагают многие французские авторы) поставило крест на достижении возможной договоренности с Александром I о регентстве Марии-Луизы. У французских генералов-переговорщиков был выбит важный козырь - их утверждение, что армия всецело поддерживала Наполеона Бонапарта.

После этого события уже не имелось веских аргументов в пользу прав Римского короля и Марии-Луизы. Поэтому Александр I объявил уполномоченным Наполеона, что данные обстоятельства заставили его отказаться от плана регентства, трон будет отдан Бурбонам, а Наполеон должен подписать безусловное отречение. Фактически у французского императора уже не оставалось выбора и 26 марта (7 апреля) 1814 года он написал своим торопливым и неразборчивым почерком текст своего отречения:

"Ввиду того, что европейские державы заявили, что император Наполеон является единственным препятствием на пути установления мира в Европе, император Наполеон, храня верность своим клятвам, заявляет, что отрекается лично и от имени своих детей от тронов Франции и Италии, ибо нет такой жертвы, даже если речь идет о его жизни, которую он не принес бы в интересах Франции" 10.

В тот же день Сенат провозгласил королем Людовика ХVIII.

По мнению Д. Ливена, "действия Александра I в Париже увенчались крупным успехом. Он очаровал французов, соответствовал своим союзникам и установил в Париже такой режим, у которого были наибольшие шансы сохранить легитимность, соглашаясь на длительный мир" 11.

Александр I - доктор права

В 1814 году Александр I находился в зените своего могущества и являлся настоящим царем царей всей Европы. Его главный противник вынужден был уйти с европейской политической сцены, сначала он был отправлен на остров Эльба, а затем последовали знаменитые "сто дней", которые добавили Бонапарту несколько минут прижизненной славы и популярности после смерти. А российского императора ожидал Венский конгресс, определивший будущую судьбу Европы и мира.

В заключение можно припомнить еще один примечательный и интересный факт. Во время пребывания в Англии в июне 1814 года, уже после отъезда из Парижа, Александру I Оксфордский университет на торжественном собрании преподнес диплом о присуждении звания доктора права. При вручении монарх спросил ректора: "Как мне принять диплом! Я не держал диспута". - "Государь", - возразил ректор, - вы выдержали такой диспут против угнетателя народов, какого не выдерживал ни один доктор права во всем мире" 12.

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1. Цит. по кн.: Соловьев С. Император Александр Первый. Политика-дипломатия. СПб.,1877. С. 256.

2. Цит. по кн.: Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912. С. 305.

3. См.: Соловьев С. Указ. соч. С. 262-265.

4. Киселева Е.В. Александр I и реставрация Бурбонов во Франции // Россия и Европа: Дипломатия и культура. М., 1995. С. 65.

5. Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М., 1968. С. 94-95.

6. Memoires et relations politiques du baron de Vitrolles. T. I. Paris, 1884. P. 119.

7. Тюлар Ж. Наполеон, или миф о "спасителе". М., 1996. С. 335.

8. Исдейл Ч.Д. Наполеоновские войны. Ростов-на-Дону, 1997. С. 370.

9. Ленц Т. Наполеон. М., 2008. С. 118.

10. Цит. по кн.: Кастело А. Наполеон. М., 2004. С. 443.

11. Ливен Д. Указ. соч. С. 644.

12. Цит. по кн.: Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. III. СПб.,1897. С. 244.