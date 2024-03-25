Как в 1957 году в СССР создали первый в мире мобильник

Распространено мнение, что мобильный телефон – это американское изобретение. Его «отцом» якобы является гражданин США Мартин Купер. Создал же он «гаджет» в начале 70-х годов. Но на самом деле мобильный телефон первым сконструировал советский инженер Леонид Куприянович. Произошло это в 1957 году.

Увлечение или работа?

Трудовую деятельность Леонид Иванович Куприянович начал сразу после окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана. Его местом работы стало секретное учреждение, которое в то время было принято называть просто «почтовый ящик». Рассказывать кому-либо о деятельности таких «ящиков» строго-настрого запрещалось, а поэтому до сих пор непонятно – Куприянович работал над «мобильником» в своё свободное время или по приказу начальства.

Аппарат, над созданием которого талантливый инженер трудился с начала 50-х годов, получил название ЛК-1. Первый «мобильник» весил около трёх килограммов, а радиус его действия составлял 20-30 километров. Параметры для 1957 года вполне неплохие. Стоит отметить, что телефон американца Купера, который тот продемонстрировал почти 20 лет спустя, легче был ненамного, а «ловил» всего в пределах двух километров.

Телефон, от которого одни проблемы

Изобретение Куприяновича не имело кнопок (только диск и тумблеры), а трубка присоединялась отдельно. Преимущество такого устройства заключалось в том, что с него можно было не только позвонить на любой городской номер, но и принимать все звонки. Кроме того, «мобильник» не нуждался в операторе связи, что могло не понравиться вышестоящим должностным лицам. Неконтролируемые перезвоны между гражданами грозили разглашением секретов государственной важности. Со временем «гаджет» становился всё компактнее. Через несколько лет такой телефон уже весил 70 граммов и легко умещался на ладони.

Но аппарат Куприяновича не стал массово производиться. Не исключено, что из-за аналогичной системы связи «Алтай», над которой в то же самое время работали другие учёные. По одной из версий, активность Леонида Ивановича им только мешала. По другой же, Куприянович вскоре также стал работать над «Алтаем», а поэтому времени на продвижение и совершенствование ЛК-1 не осталось.