«Бабы новых нарожают»: кто приписал маршалу Жукову чужие слова

Выражение «Бабы новых нарожают» стойко ассоциируется у всех с советским маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. Но говорил ли ее полководец или, как это часто бывает, ему приписывают чужие слова? Мы готовы развенчать миф, который так оброс подробностями, что почти стал реальностью.

Оказывается, фразу про «рожающих баб» Жуков никогда не говорил. Точнее, не употреблял ее в реальной жизни. Но зато сказал в сюрреалистическом рассказе «Трибунал», российского писателя Михаила Веллера. Впервые он был опубликован в 2001 году в журнале «Огонек».

© Писатель Михаил Веллер

В рассказе Веллера Жуков возглавляет военный трибунал, который судит… декабристов. Да, тех самых, современников Пушкина. Советский маршал распекает мятежных дворян за плохую организацию восстания против царизма. Там он и сказал легендарную фразу, которая выглядит так:

«Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело — не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!».

Жуков обращается к Бестужеву–Рюмину, которого приговаривает к повешению. Да, именно Веллер сделал эту фразу знаменитой. Но придумал ее все равно не он. До этого упоминание баб появлялось в статье Максима Соколова в «Коммерсанте» за ноябрь 1996 года:

«Жуков в этом смысле был не менее гениален, чем Наполеон, ибо проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе — „война все спишет“, а равно „бабы новых нарожают“».

© Иллюстрация к рассказу «Трибунал»

Как распространился фейк

Тогда мысль Соколова никто не оценил и только благодаря Веллеру она «пошла в массы». С 2001 года ее употребляли десятки раз писатели и без числа журналисты и блогеры. Среди литераторов, снова вложивших эти слова в уста маршала, был даже Александр Бушков, претендующий на звание историка.

© Писатель Александр Бушков

Кстати, винить Веллера в запуске фейка не стоит. Он ведь не ученый, а писатель, не отвечающий за то, как воспримут его творческие находки читатели. Благодаря интернету убеждение в документальности жуковского «Бабы новых нарожают» железно. Можно даже услышать, что «эту фразу знали все фронтовики». В принципе, «фронтовики» — это Михаил Веллер, родившийся в 1948 году и Александр Бушков, появившийся на свет в 1956.