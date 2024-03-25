«Надувная крепость»: как США хотели защищаться от ядерных бомб СССР

В последнее время на Западе все чаще говорят об опасностях развязывания ядерной войны. Впрочем, примерно на эти же темы там говорили в разгар Холодной войны — в середине прошлого века.

Надувная крепость

Вот одно из предложений того времени, как подготовиться к ядерному конфликту и выйти победителем. В апрельском номере журнала «Механикс Иллюстрейтед» за 1950 год Фрэнк Тинсли написал статью под названием «Резиновые крепости для защиты от атомной бомбы».

В статье объясняется:

«Можем ли мы предотвратить атомный Перл-Харбор? Да, мы можем — с помощью «резиновых пузырей»! Что касается цепочки гигантских резиновых пузырей, то ПВО-радары, спрятанные на ледяных вершинах самых северных гор Америки, могли бы стать нашей первой линией обороны от любой атомной атаки».

Устройство

В статье приведена иллюстрация, также выполненная Тинсли, показывающая внутренности одной из таких резиновых крепостей. Сверху мы видим надутый купол обтекаемой формы, который замаскирован надувными же резиновыми «камнями».

Под куполом скрывается вращающаяся на 360 ° антенна радара, которая может полностью убираться в защищенное от бомб подземное укрытие. Круглый балкон у подножия антенны служит одновременно и тренировочной площадкой для войск, размещенных в крепости. Глубоко под антенной находятся помещения для оборудования и персонала: казармы, гостиная, столовая и библиотека.

Автономные и защищенные

По мнению автора идеи, такие радиолокационные аванпосты могли бы стать современным эквивалентом пограничных фортов времен покорения дикого Запада. Расположенные на расстоянии многих миль друг от друга в практически непроходимой дикой местности крепости должны быть хорошо спрятаны и полностью автономны. При этом они были бы полностью защищены от нападения.

Конечно, на то время идеи Тинсли были интересными, но абсолютно фантастическими. Хотя ходят слухи, что одно время в военном ведомстве США серьезно к ним присматривались. Но развитие ракетного вооружения и радиолокационных систем показало, что подобные крепости на самом деле было бы довольно сложно замаскировать. При этом сами они оказались бы весьма уязвимыми для ракет дальнего радиуса действия.