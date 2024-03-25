Как индийская армия пугала противника слонами-вертолетами

Самые улетные военные парады проходили в начале 70-х в Индии. На День независимости в Дели прилетали железные машины в тюнинге от народных мастеров. Говорят, неподготовленные люди потом полдня икали.

Возможно, все должно было работать по такой схеме: противник видит в небе расписного слона и впадает полный ступор, а ВВС Индии получают временное преимущество. Почему именно слон? Вероятно, это дань уважения боевым слонам, издревле защищавшим индийские территории. В том числе от вторжения Александра Македонского.

© Ударный вертолет в виде атакующего слона любую пехоту выведет из строя — кого напугает, кого рассмешит до колик

Под «костюмом слона» скрывался обычный легкий вертолет Alouette, французского производства, или как его зовут в Индии — Chetak.

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Сверху машина покрыта тканевым чехлом — имитацией слона, всего-навсего. А эффект-то какой дает расписная ткань с хоботом и бивнями, вот это креатив!

© А еще железную птицу можно затюнинговать под злую рыбу

Жаль, что летать на такой красоте крайне неудобно и опасно, как говорят пилоты. И применялось это чудо техники только на парадных мероприятиях. Зато какой был вау-эффект у толпы зрителей.