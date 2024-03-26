Тихие войны разведок на фоне переворотов и мятежей

Сведения, которые добывают за рубежом спецслужбы, могут стоить разведчикам и карьеры, и жизни.

© Свободная пресса

Военный переворот, путч, мятеж. Эти термины прочно вошли в наш обыденный лексикон. Правда, теперь перевороты и мятежи именуются не иначе, как «цветными революциями». Да еще какими! Оранжевая революция, тюльпановая, жасминовая, революция роз, революция гидности. Но, как ни назови, переворот, он и есть переворот. И цветочки этих революций по-прежнему произрастают на крови. И где-то там, в огне этих событий, работают военные разведчики. Расскажем о них. Теперь это можно.

Риск военного советника

…Сотрудник аппарата главного военного советника при министре обороны Эфиопии полковник Александр Ерохин завершал свою командировку в город Асмару, во 2-ю революционную армию. 15 мая 1989 года он собрался вылететь в Аддис-Абебу, в столицу. Однако в последний момент отложил вылет. Неожиданно появилась необходимость задержаться еще на сутки.

С раннего утра следующего дня Александр Иванович усердно занимался делами, а когда часов в одиннадцать рядом с их штабным домиком бухнула пушка БМП, он понял: революция то бишь, военный переворот, о котором так долго говорили в Аддис-Абебе, начался.

Откровенно говоря, это не было новостью для Ерохина. На самом деле он был сотрудником ГРУ Генштаба, а должность советника была для него «крышей». Полковник внимательно следил за обстановкой в стране пребывания.

В армии Эфиопии зрело недовольство центральной властью. И данные о том, что готовится выступление военных, приходили из разных источников. Один из западных информаторов сообщил об этом Александру Ивановичу еще неделю назад. Неизвестен был только день и час. И, судя по всему, он настал.

Путч начался в столице, когда президент страны Менгисту Хайле Мариам убыл с рабочим визитом в ГДР. Заговорщики собрались в Генеральном штабе. Министр обороны отказался поддержать заговорщиков и его тут же застрелили.

© ARIS SARIS/AP/TASS // Бывший президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам

Мятежников поддержал командующий 2-й революционной армии Демиссис Булто.

Вскоре путч в Аддис-Абебе был подавлен, но командарм-два сдаваться не собирался. Более того, он желал двинуть свою армию на столицу и свергнуть режим Менгисту.

Военных советников, которые располагались в Асмаре, разделили на три группы. В штабе армии оставили десяток человек во главе с советником командующего армией генералом В. Красноштаном. Среди них оказался и полковник Ерохин.

Когда стало известно о выступлении военных, генерал Красноштан встретился с командующим армии Булто. Тот приказал советским советникам не выходить за территорию штаба. Им выделялась автомашина и один раз в день в сопровождении дежурного офицера они могли выезжать за продуктами.

Красноштан, конечно же, попросил уточнить, долго ли их будут держать взаперти. «Пока не возьму столицу», - ответил командарм. «А когда планируете взять?». «Года через полтора-два».

© Полковник А. Ерохин

Командировка в Асмару у Александра Ивановича могла затянуться.

Однако наполеоновским планам командарма Булто не суждено было сбыться. Правда, это станет известно примерно через час. А сейчас выстрелила пушка боевой машины пехоты, стоявшей у КПП штаба, а в ответ… Все, что получили штабные офицеры в ответ, заставило советников упасть на пол и прижаться к стене их здания. С той стороны ударили автоматы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. Штабные домики тоже стали огрызаться огнем.

Советники понимали, чем грозит им желание верных правительству частей подавить путчистов. В горячке боя их могли запросто расстрелять или забросать гранатами. Как на их глазах забросали гранатами соседнее здание.

Генерал Красноштан приказал оружие не применять до последнего. Если уж эфиопы ворвутся к ним в комнату и начнут стрельбу, открывать огонь в ответ. Чувство очень неприятное, когда штаб забрасывают гранатами и поливают его из крупнокалиберных пулеметов. АКМ в руках кажется мухобойкой.

Однако Ерохин являлся не просто советником, он был разведчиком. Среди офицеров штаба армии у Александра Ивановича, естественно, были свои информаторы. От них он получал ценные сведения и готовил доклады в резидентуру. К счастью, командарм оставил им радиостанцию, и Александр Иванович успел передать в Аддис-Абебу несколько шифрограмм. Это было очень важно. Ведь Москва хотела получить информацию, что называется из первых рук, и понять, что происходит в Эфиопии.

«В ходе штурма, - вспоминал полковник Ерохин, - уничтожили всех, кто оказал сопротивление. Одиннадцать генералов и старших офицеров во главе с командармом расстреляли и трупы выложили перед входом».

Командировка Ерохина закончилась через три дня. Их вывезли из Асмары самолетом.

Потом начались жестокие репрессии. Контрразведка Менгисту Хайле Мариама вылавливала, пытала и расстреливала каждого, кто мог быть причастен к попытке переворота. Более 600 генералов и старших офицеров погибло в застенках.

Изменилось и отношение к нашим советникам. Как признался один из них: «Было такое ощущение, что мы стали инициаторами переворота. Всю вину за свои провалы Менгисту попытался переложить на нас».

Командировка в Эфиопию для полковника Александра Ерохина завершилась в 1991 году. По итогам работы он был награжден орденом.

У Ганди еще гуляют

Ранним утром помощник военного атташе СССР в Гане майор Валерий Амосов вдруг явственно услышал звук турбин реактивного самолета, отдаленную стрельбу. Он точно знал: в Гане военные самолеты не летали. Несколько машин стояли в ангарах. Когда в аэропорту Аккра совершал посадку самолет какого-либо международного рейса, военные выкатывали истребители из укрытий для демонстрации мощи военно-воздушных сил. Как только рейс улетал, закатывали обратно.

Вдруг он услышал крик встревоженного садовника за окном виллы. И тогда помощник военного атташе понял: произошло что-то серьезное. Садовник указывал пальцем на небо, где кружил истребитель, и кричал: «Переворот! Переворот!»

© mod.gov.gh // Генерал Фред Акуффо

Действительно, в этот день в Гане произошел военный переворот. Один генерал Фред Акуффо сместил с поста главы государства другого генерала Ачампонга. Правда, его через год тоже сместили. Но об этом Валерий Амосов узнал уже в Москве. Новый президент Акуффо, придя к власти, выслал помощника советского военного атташе из страны. Непонятно за что, но выслал. Успокаивало одно, на родину отправился и американский военный атташе.

Высылка из страны пребывания дело весьма неприятное и крайне вредит карьере. Нечто подобное случилось и с Амосовым. После отъезда из Ганы за ним всю его службу тянулся шлейф подозрений. Так, республика Бангладеш не дала Валерию Андреевичу агреман, то есть своего согласия на его назначение помощником военного атташе.

Долго рассматривала предложение советской стороны и Индия. И только после ответных шагов Советского Союза, он был назначен в аппарат военного атташе в Дели. А через месяц после его вступления в должность, в журнале «Азиатская неделя», который издавался в Гонконге, но распространялся в Дели, появилась статья под заголовком: «В Индию прибыл крупнейший организатор военных переворотов майор Амосов».

Кстати, в столице Индии, с ним произошла почти мистическая история.

«31 октября 1984 года, - рассказывал Амосов, - нас вместе с моим коллегой пригласили в штаб ВВС Индии. Резиденция Индиры Ганди находилась в полукилометре от нашего посольства. Всякий раз, следуя в штаб, мы проезжали мимо резиденции премьер-министра. Так было и теперь.

Выехали в 9 часов. Двигаясь мимо резиденции, услышали хлопки похожие то ли на выстрелы, то ли на фейерверки. Удивились, вроде бы главный индуистский праздник Дивали вчера закончился, а у Ганди еще гуляют. Ничего другого и в голову не пришло.

Прибыли в штаб, обговорили рабочие вопросы, выезжаем, а весь район оцеплен полицией. Оказывается, когда мы двигались мимо резиденции, охранники-сикхи расстреливали Индиру Ганди».

А теперь представьте, вопрос, которым могли задаться местные спецслужбы: «Что делал «крупнейший организатор военных переворотов майор Амосов» рядом с резиденцией премьер-министра в минуты покушения на главу государства».

Случайность? Безусловно. Но она могла дорого обойтись нашему помощнику военного атташе.

Центр информацию не оценил

Впрочем, надо понимать - одна из составляющих работы военного разведчика и есть опасность.

В самой тихой стране, в мирное время, они постоянно ходят по острию ножа. Но опасность бывает и в другом. Даже в том, что тебя просто не поняли, не оценили добытую информацию. И случилось это не в чужом государстве, а на родине, в Москве, в Главном разведуправлении, в Генеральном штабе.

Нечто подобное произошло с полковником Владимиром Стрельбицким, военным атташе Советского Союза в Швейцарии. Весной 1973 года прилетел к нему в Берн афганский военный атташе в Индии. Прилетел неожиданно, проделав немалый путь из Дели в Европу.

Признаться, афганский военный атташе поведал тайну, за которую на родине его могли просто повесить. Он рассказал Владимиру Васильевичу, что в Кабуле готовится вооруженный дворцовый переворот. Двоюродный брат короля, принц Мухаммед Дауд стремится свергнуть монарха Афганистана Захир Шаха.

Гость просил передать эту чрезвычайно важную информацию в Москву. Стрельбицкий выполнил просьбу. Увы, информация канула в лету.

Эту историю Владимир Васильевич рассказал мне в начале 2000-х годов. Он признался, что в мыслях нередко возвращался к той встрече с афганским коллегой. Не зря афганец волновался. Дауд захватил власть, сбросил с престола короля Захир Шаха. Через три года сбросили и расстреляли его самого. И пошло, поехало… Амин приказал удушить Тараки. Советский спецназ ликвидировал Амина. Потом были Бабрак Кармаль, Наджибулла. Талибы*… Американцы… И война, война…

А что, если бы удалось предотвратить переворот, свержение короля. Может, история двух наших стран пошла совсем другим путем.

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* «Движение Талибан» по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.