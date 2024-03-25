«Золотая баба»: что стало с главным идолом славянских язычников

В древности народы Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири поклонялись «Золотой бабе». Сведения об этом идоле можно получить из сибирских мифов и легенд, но вот что с ним стало – до конца неизвестно.

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В поход за «бабой»

Впервые упоминание о «Золотой бабе» встречается в XIII столетии в скандинавской «Саге об Олаве Святом». Согласно сюжету произведения, примерно в 1023 году норвежские викинги во главе со знаменитым Ториром-Собакой отправились в поход в Биармию (район Северной Двины). Сначала всё шло по плану – путешественники проникли в святилище бьярмов, охраняемое шестью шаманами. Там они увидели много сокровищ и среди прочего – большую позолоченную статую. На её шее находилась драгоценная цепь, а на голове – золотая корона с двенадцатью различными изображениями.

Обрадованные викинги набрали с собой столько денег и сокровищ, сколько смогли унести. Уже покидая святилище, один из грабителей по имени Карли решил заполучить цепь с шеи идола, для чего отрубил ему голову. С этого момента начались неприятности. На обратном пути непрошенных гостей встретили хранители святилища. Спасая свои жизни, они бросили награбленное и пустились бежать.

Следующее упоминание об идоле встречается в XV веке. Новгородцы-ушкуйники, побывав в уральских землях с товарами, рассказали о «человецех незнаемых в Восточной стране, молящихся идолу златому».

Если же верить фольклору коми, хантов и манси, то «Золотая баба» была живой, могла самостоятельно передвигаться и обладала страшным голосом, от которого погибало всё живое. В якутском эпосе говорится о медной статуе, которая при приближении врагов якобы начинала издавать громкий звук и излучать в небо голубое сияние.

Где находится «баба»?

Существует версия, что «Золотой бабе» поклонялись и в Древней Руси. Так, славяне считали её покровительницей беременных женщин и повитух. Ей приносили в жертву золото, серебро и меха, а прикоснуться к статуе приезжали даже из других государств. Не исключено, что «Золотая Баба» – главная среди Рожаниц, богинь, отвечающих за человеческую судьбу.

Этнографы предполагают, что с приходом христианства язычники стали прятать статую, чтобы её не уничтожили. Следовательно, «Золотая баба» должна сохраниться. Но вот где именно её искать – загадка. Кто-то уверяет, что за Вяткой, кто-то говорит про устье Оби.

В 1961 году появилась информация, что статую идола якобы удалось обнаружить в окрестностях посёлка Юильск в верховье реки Казым (примерно 270 километров от Ханты-Мансийска). Правда, оказалась она не золотой, а деревянной. Тут же появились слухи о подмене. Впрочем «Юильский идол» вскоре исчез, а все, кто имел к нему отношение, скончались один за другим при струнных обстоятельствах.

На данный момент сказать точно, где находится «Золотая баба», невозможно. Также нельзя утверждать, что она и вовсе существует. Легенды, мифы, эпосы – не самый надёжный источник информации.